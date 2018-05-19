Gram altın, tüm zamanların zirvesinde

© Fotoğraf : Twitter Yastık altından 4.4 ton altın çıktı

Altının gram fiyatı, bu hafta yükseliş eğilimini sürdürerek, 15 Mayıs Salı günü 187.5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ONS FİYATI DEĞER KAYBEDERKEN

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2.04 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 186.5 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 1.85 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1293.8 dolar seviyesinden tamamladı.

Altının gram fiyatı sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 17'nin üzerinde getiri sağlarken aynı dönemde altının ons fiyatı yüzde 0.71 değer kaybetti.

'TAHMİNLERDEN FAZLA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde tahminlerinden fazla yükseldiğini, yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 192 liraya kadar sürebileceğini söyledi.