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    THY

    THY Genel Müdürü Ekşi: Bilet fiyatları düşecek

    © AFP 2018 / STEFFI LOOS
    Ekonomi
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    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 3. havalimanının açılmasıyla rekabetin artacağını ve bilet fiyatlarının düşeceğini söyledi. Ekşi, THY'nin dünyada birçok noktaya uçmak istediğini ancak sıkıntılarla karşılaştığını ifade ederken şirket için "Büyüyebileceğinden daha az büyüyor" değerlendirmesini yaptı.

    THY
    © REUTERS / Murad Sezer
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    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Uçak biletlerinin fiyatını belirleyen rekabettir. Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni havalimanı rekabeti arttıracak bu da bilet fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

    Yeni Havalimanı'na taşınma süreci ile ilgili Yeni Şafak'a konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü bilet fiyatlarıyla ilgili ise düşüş yaşanabileceğini sinyalini verdi.

    Uçak biletlerinin fiyatını belirleyenin rekabet olduğunu ifade eden Ekşi, "Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni Havayolu rekabeti arttıracak bu da fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

    THY
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalima'nın kapasitesini doldurduğu için sıkıştığını ifade eden Ekşi, "Dünya'da bir çok noktaya uçmak istiyoruz. 5 senedir bu sıkıntıyla karşılaştığımız için THY büyüyebileceğinden daha az büyüyor" açıklamalarında bulundu.

    Ekşi, ayrıca şunları söyledi:

    "İstanbul Yeni Havalimanı, Türk sivil havacılığının dönüm noktalarından biri olacak. Çünkü 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz. 5 paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor, 5 uçak aynı anda inip kalkabilecek. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin GSYH'nın yüzde 4'ünü karşılayabilecek. İlave istihdam sağlayabilecek bir havalimanından bahsediyoruz."

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    Etiketler:
    THY, Bilal Ekşi, Türkiye
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