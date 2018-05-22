THY Genel Müdürü Ekşi: Bilet fiyatları düşecek

Yeni Havalimanı'na taşınma süreci ile ilgili Yeni Şafak'a konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü bilet fiyatlarıyla ilgili ise düşüş yaşanabileceğini sinyalini verdi.
Uçak biletlerinin fiyatını belirleyenin rekabet olduğunu ifade eden Ekşi, "Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni Havayolu rekabeti arttıracak bu da fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.
Ekşi, ayrıca şunları söyledi:
"İstanbul Yeni Havalimanı, Türk sivil havacılığının dönüm noktalarından biri olacak. Çünkü 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz. 5 paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor, 5 uçak aynı anda inip kalkabilecek. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin GSYH'nın yüzde 4'ünü karşılayabilecek. İlave istihdam sağlayabilecek bir havalimanından bahsediyoruz."
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