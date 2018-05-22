İstanbul'da inşaatın kuralları değişti

İstanbul'da inşaatın kurallarını belirleyen yeni yönetmelik devreye girdi. Bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar tüm alanlar için sınırlar çizildi.

İstanbul'un yapılaşmasında dikkat edilecek kriterleri içeren İstanbul İmar Yönetmeliği 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan kat sınır yüksekliklerinin 4 metreye çıktığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, "Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah oturum hacimleri yaratılması konusunda onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak" dedi.

Habertürk'ün aktardığına göre, bazı belediyelerin çatı arası dubleks katlara imar izni vermediğini belirten Durbakayım, yeni yönetmelikle birlikte her türlü çatı arası dubleks katlara resmi izin verildiğini söyledi.

Durbakayım, asansör uygulamalarında ise 3 kat ve üzerindeki her binada asansör kullanımının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasındaki yerlerde 14 katın 12 kata düşürüldüğünü belirterek, "Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Herhangi bir tarihi eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecek" dedi.

'YEŞİL ÇATI' TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, yönetmelikte dikkat çeken noktalar şöyle:

© AP Photo / Mark Lennihan İmar yönetmeliği değişiyor: Stüdyo daireler artık yasak

Bundan böyle yapılarda basit tamirat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyor ise İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi.

İlk defa Yeşil Çatı tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.

İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılındı.

KAMUYA AÇIK ALANLARIN ZEMİN ALTLARI OTOPARK YAPILABİLECEK