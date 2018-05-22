Kayıt
14:37 22 Mayıs 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul - Levent / İnşaat

    İstanbul'da inşaatın kuralları değişti

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 04

    İstanbul'da inşaatın kurallarını belirleyen yeni yönetmelik devreye girdi. Bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar tüm alanlar için sınırlar çizildi.

    İstanbul'un yapılaşmasında dikkat edilecek kriterleri içeren İstanbul İmar Yönetmeliği 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan kat sınır yüksekliklerinin 4 metreye çıktığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, "Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah oturum hacimleri yaratılması konusunda onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak" dedi.

    İstanbul / İnşaat
    © REUTERS / Murad Sezer
    İstanbul'da yeni imar yönetmeliği: Belediyeler yapıların estetiği konusunda 'yetkili' olacak
    Habertürk'ün aktardığına göre, bazı belediyelerin çatı arası dubleks katlara imar izni vermediğini belirten Durbakayım, yeni yönetmelikle birlikte her türlü çatı arası dubleks katlara resmi izin verildiğini söyledi.

    Durbakayım, asansör uygulamalarında ise 3 kat ve üzerindeki her binada asansör kullanımının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

    Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasındaki yerlerde 14 katın 12 kata düşürüldüğünü belirterek, "Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Herhangi bir tarihi eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecek" dedi.

    'YEŞİL ÇATI' TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, yönetmelikte dikkat çeken noktalar şöyle:

    • Emlak, konut, inşaat
      © AP Photo / Mark Lennihan
      İmar yönetmeliği değişiyor: Stüdyo daireler artık yasak
      İstanbul'da çokça meydana gelen asansör kazaları sebebiyle daha önce yönetmelikte olmayan Asansör Tescil Belgesi zorunluluğu getirildi. İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul'da 3 katlı ve daha yüksek yapılarda asansör yapma zorunluluğu da getirdi.
    • Bundan böyle yapılarda basit tamirat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyor ise İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi.
    • İlk defa Yeşil Çatı tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.
    • İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılındı.

    KAMUYA AÇIK ALANLARIN ZEMİN ALTLARI OTOPARK YAPILABİLECEK

    • Otopark
      © AA / Arşiv
      Her daireye bir otopark şartı geliyor
      Artık imar planlarında meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olarak yapılabilecek.
    • 1/10/2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış yapılarda önceki yönetmelik uygulanacak. Yani yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak.
    • İstanbul'da artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi de 28.5 metrekareden 27.5 metrekareye düştü.

    İlgili konular:

    İstanbul için yatay imar planı
    Boğaz'daki 9 mahalle imar barışına dahil edildi
    AK Parti'nin İBB yönetiminde değişiklik: İmar komisyonu başkanının görevine son verildi
    Etiketler:
    İmar, Resmi Gazete, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Andrea Pirlo jübile
    İtalyan efsanesi Pirlo'nun jübilesinde yıldızlar geçidi
    Karikatür
    Clinton'dan uşankalı gönderme: Yenemiyorsan, onlara katıl
    İnfografik
    Tu-95 stratejik bombardıman uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam