İstanbul'da inşaatın kuralları değişti

İstanbul'un yapılaşmasında dikkat edilecek kriterleri içeren İstanbul İmar Yönetmeliği 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan kat sınır yüksekliklerinin 4 metreye çıktığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, "Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah oturum hacimleri yaratılması konusunda onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak" dedi.
Durbakayım, asansör uygulamalarında ise 3 kat ve üzerindeki her binada asansör kullanımının zorunlu hale getirildiğini söyledi.
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasındaki yerlerde 14 katın 12 kata düşürüldüğünü belirterek, "Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Herhangi bir tarihi eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecek" dedi.
'YEŞİL ÇATI' TANIMI YÖNETMELİĞE GİRDİ
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, yönetmelikte dikkat çeken noktalar şöyle:
- İstanbul'da çokça meydana gelen asansör kazaları sebebiyle daha önce yönetmelikte olmayan Asansör Tescil Belgesi zorunluluğu getirildi. İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul'da 3 katlı ve daha yüksek yapılarda asansör yapma zorunluluğu da getirdi.© AP Photo / Mark Lennihan
- Bundan böyle yapılarda basit tamirat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyor ise İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirildi.
- İlk defa Yeşil Çatı tanımı kullanıldı ve yönetmeliğe girdi.
- İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılındı.
KAMUYA AÇIK ALANLARIN ZEMİN ALTLARI OTOPARK YAPILABİLECEK
- Artık imar planlarında meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olarak yapılabilecek.© AA / Arşiv
- 1/10/2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış yapılarda önceki yönetmelik uygulanacak. Yani yüzde 25 ek inşaat hakkı olacak.
- İstanbul'da artık stüdyo daire yapılamayacak. Minimum daire metrekaresi de 28.5 metrekareden 27.5 metrekareye düştü.
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