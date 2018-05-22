Şimşek'ten 'insanlar nasıl ölüyor' paylaşımı

Türkiye'deki ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden biri olan Şimşek de milletvekili listesinde yer almayan isimlerden birisi. Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapması beklenirken bakandan farklı bir paylaşım geldi.
Şimşek'in sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı The Spectator Index'in mesajında 2015 yılında insanların nasıl öldüğüne dair yapılan bir araştırma yer alıyor. Şimşek'in paylaştığı mesaja göre 2015 yılında 830.000 insan sivrisinek yüzünden öldü.
People killed in 2015 by:— The Spectator Index (@spectatorindex) May 21, 2018
Mosquitoes: 830,000
Humans: 580,000
Snakes: 60,000
Sandflies: 24.200
Dogs: 17,400
Kissing Bugs: 8,000
Scorpions: 3,500
Tsetse flies: 3,500
Tapeworms: 1,600
Crocodiles: 1,000
Lions: 100
Bees: 60
Tigers: 50
Jellyfish: 40
Wolves: 10
Sharks: 6
(Gatesnotes)
24 Haziran'dan sonra kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabine Meclis'ten değil, dışarıdan oluşturulacak. Seçilecek bakanın bir milletvekili olması durumunda vekilliği düşecek. Ancak yeni gelecek hükümetin böyle bir seçeneği Meclis'in aritmetik dengesini bozabileceği gerekçesiyle değerlendirmeyeceği ifade ediliyor. Şimşek'in AK Parti'nin vekil listesinde olmamasının yine bakan olarak görevini sürdüreceğine bir işaret olarak görülüyor.
Şimşek'in yanında Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü de listede bulunmuyor.
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