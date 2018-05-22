Şimşek'ten 'insanlar nasıl ölüyor' paylaşımı

24 Haziran'daki seçimlerde AK Parti'nin milletvekili listesinde yer almayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten açıklama beklenirken, bakan, 2015 yılında insanların nasıl öldüğüne dair bir mesaj paylaştı.

© AA / Mehmet Ali Özcan AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: 167 isim yeniden aday, 5 bakan listede yok

AK Parti, 24 Haziran'daki seçimler için milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi. Bu listede birçok bakan yer alırken ekonomi yönetiminden kimsenin olmaması dikkat çeken unsurlardan birisi oldu.

Türkiye'deki ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden biri olan Şimşek de milletvekili listesinde yer almayan isimlerden birisi. Şimşek'in bu konuda bir açıklama yapması beklenirken bakandan farklı bir paylaşım geldi.

Şimşek'in sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı The Spectator Index'in mesajında 2015 yılında insanların nasıl öldüğüne dair yapılan bir araştırma yer alıyor. Şimşek'in paylaştığı mesaja göre 2015 yılında 830.000 insan sivrisinek yüzünden öldü.

People killed in 2015 by:



Mosquitoes: 830,000

Humans: 580,000

Snakes: 60,000

Sandflies: 24.200

Dogs: 17,400

Kissing Bugs: 8,000

Scorpions: 3,500

Tsetse flies: 3,500

Tapeworms: 1,600

Crocodiles: 1,000

Lions: 100

Bees: 60

Tigers: 50

Jellyfish: 40

Wolves: 10

Sharks: 6



(Gatesnotes) — The Spectator Index (@spectatorindex) May 21, 2018

24 Haziran'dan sonra kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabine Meclis'ten değil, dışarıdan oluşturulacak. Seçilecek bakanın bir milletvekili olması durumunda vekilliği düşecek. Ancak yeni gelecek hükümetin böyle bir seçeneği Meclis'in aritmetik dengesini bozabileceği gerekçesiyle değerlendirmeyeceği ifade ediliyor. Şimşek'in AK Parti'nin vekil listesinde olmamasının yine bakan olarak görevini sürdüreceğine bir işaret olarak görülüyor.

Şimşek'in yanında Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü de listede bulunmuyor.