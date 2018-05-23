Gökçek: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Dolar, 4.80 seviyelerinde rekor üstüne rekor kırarken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ilginç bir iddia geldi. Gökçek'e göre 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak ve piyasaya 30 milyar dolar 'pompalanacak.'

Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'da 'ABD'nin doları yükselttiğini' söylerken vatandaşların 24 Haziran'daki seçime kadar sabretmesini istedi. Gökçek ayrıca "24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah. O dolar tüccarlarının halini birlikte göreceğiz. Hele cumhurbaşkanımızı yüzde 55-60'la seçelim göreceksiniz sonuçları inşallah" diye yazdı.

Gökçek'in mesajları şöyle:

1️⃣ABD DOLAR’I YÜKSELTİYOR…

TÜRKİYE’YE MAL SATAN

ABD FİRMALARINDAN GÜRÜLTÜ KOPMAYA BAŞLADI..

ÇÜNKÜ ABD’DEN MAL SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLMEYE BAŞLANDI…

ANCAK ABD BANKALARI DOLARI 24 HAZİRANA KADAR YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEK…

24 HAZİRANA KADAR SABIR… ▶️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Mayıs 2018

2️⃣24 HAZİRANDAN SONRA PİYASAYA 30 MİLYAR DOLAR POMPALAYINCA SEYREYLEYİN GÜMBÜRTÜYÜ.

DOLAR TEPETAKLAK DÜŞECEK İNŞAALLAH…

O DOLAR TÜCCARLARININ HALİNİ BİRLİKTE GÖRECEĞİZ İNŞAALLAH…

HELE CUMHURBAŞKANIMIZI % 55/60’LARLA SEÇELİM GÖRECEKSİNİZ SONUÇLARI İNŞAALLAH… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Mayıs 2018

​'30 MİLYAR' ÖNERİSİNİ 3.50'YKEN BATIREL DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gökçek'in piyasaya 30 milyar pompalama fikri, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında da konu olmuştu. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, doların 3.50'yi gördüğü zaman kurun düşmesi için 'şakkadak' ifadesini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 milyar dolar satmasını önermişti. Doların önlemez yükselişi sonrası Batırel'in bu sözleri sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.