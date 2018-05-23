DenizBank'ın satışının ne zaman tamamlanacağı belli oldu

DenizBank'ın yüzde 99.85 iştiraki olan ve bankayı Dubai merkezli Emirates NBD'ye satan Sberbank'ın CEO'su Herman Gref, satışın ne zaman tamamlanacağını açıkladı.

Rus Sberbank CEO'su Herman Gref, DenizBank'ın satışına ilişkin anlaşmayı bu yıl üçüncü ya da dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Gref, Batı ülkelerinin yaptırımları olmasaydı DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesini satmayacaklarını belirtirken "Denizbank bu yıl, geçen sene çizdiğimiz iş planının yüzde 30 ilerisinde. O nedenle çok talihli bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Yaptırım uygulaması olmasa bu işten asla çıkmazdık" ifadesini kullandı.

Sberbank dün DenizBank'taki yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar TL'ye (3.2 milyar dolar) eşit değer üzerinden Emirates NBD'ye satmak için anlaşmıştı.

Sberbank ve Emirates NBD tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşmanın ülkelerin düzenleyici kurumlarının onaylarına bağlı olmakla birlikte bu yıl tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.



