Halkbank Genel Müdürü Arslan: Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor

Dolar 4.92'yle yeni bir rekor kırarken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz kurundaki hareketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Birtakım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var."

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, kur 4.92'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Türk Lirası'nın günlük kaybı ise yüzde 5'i aştı.

Bloomberg HT'de dövizde yaşanan hareketle ilgili açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik" diye konuştu.

"Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" ifadelerini kullanan Arslan'ın açıklamaları şöyle:

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