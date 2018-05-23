Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Kriz tellallarına kulak vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'de bir ekonomik kriz havası yaratılmaya çalışıldığını savunarak, bunlara kulak verilmemesi gerektiğini belirtti. Bulut, "Türkiye'nin bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, bugün 4.92'ye yükselen dolar/TL kuruyla ilgili, "Başta bir ekonomi kanalı ve başka bir haber kanalına çıkan eski bir bürokrat olmak üzere, sistematik bir şekilde 'krize girdik-gireceğiz' havası yaymaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle kulak vermeyin" dedi.

Bulut, Star gazetesinde "Tekrar ediyorum; kriz tellallarına kulak vermeyin" başlığıyla yayımlanan yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Son yazımdan bugüne bu arkadaşlara birkaç kişi daha eklendi! Yurt dışından bu koroya katılanları saymıyorum bile onlar zaten hep oradaydılar.

'TÜRKİYE'Yİ 'KRİZE SOKMAYA' ÇALIŞANLARI BİR KENARA FIRLATALIM'

Sevgili dostlar, Türkiye'nin, tam seçime giderken finansal-ekonomik dinamikleri bakımından özellikle bazı yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık. Yaptılar; yapıyorlar! Bugün bilgisayarları başında yaptıklarını, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi taşeronları ve işbirlikçileri ile işgal etmeye kalkarak yaptılar… Asla bunlardan korkmayacağız, durmayacağız ve endişe etmeden yolumuza devam edeceğiz.

Sevgili dostlar, bugün Türkiye'yi 'krize sokmaya' çalışanları bir kenara fırlatalım ve geçmişimizi detaylı öğrenerek, 'nereden gelip, nereye gittiğimizi' doğru analiz edelim."