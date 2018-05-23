Bozdağ: Dolarla oynayanlar seçimin sonuçlarını değiştiremeyecek

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki yükselişin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle ilgili olduğunu savunurken şu ifadeleri kullandı:
"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.
Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir.
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