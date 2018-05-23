Bozdağ: Dolarla oynayanlar seçimin sonuçlarını değiştiremeyecek

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, doların 4.92 TL'yi aşmasının ardından yaptığı açıklamada "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" dedi. Bozdağ'a göre dolardaki artışın faturasını hükümete kesmek isteyen bir irade de var.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, kur 4.92'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Kur ve faiz oranlarında hak edilmeyen dalgalanmalar yaşanıyor" açıklamasından sonra hükümetten bir açıklama daha geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki yükselişin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle ilgili olduğunu savunurken şu ifadeleri kullandı:

"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Gökçek: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir.