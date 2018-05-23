Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı

"Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır. https://t.co/gz3CHcDwXY— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 23 Mayıs 2018
Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.
Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.64'e kadar geriledi.
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