Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dövizde yaşanan büyük hareketliliği tartışmak amacıyla toplandığı duyuruldu.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun 'yakın dönem gelişmeleri' değerlendirmek amacıyla toplandığını duyurdu. Merkez Bankas'nın sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır. https://t.co/gz3CHcDwXY — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 23 Mayıs 2018

Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan ​Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.

Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.64'e kadar geriledi.