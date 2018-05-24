Kayıt
06:45 24 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmuyor: Yetkini kullanacaksın

    © AA / Ahmet İzgi
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurlarındaki önlemez artışla ilgili ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hareket beklenmesinin doğru olmadığını söyledi ve “Yetkini kullanacaksın. Gereğini yapacaksın. Piyasaların arkasında kalmayacaksın" dedi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Berk Özkan
    Kılıçdaroğlu'ndan döviz yorumu: Birilerini cezalandırma amaçlı yapılıyorsa suçtur
    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yaptığı görüşmeyi köşesinde aktardı. Selvi'nin aktardığına göre Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmadığını söyledi. 

    Selvi'nin "Dolardaki dalgalanmanın siyasi sonucu olur mu?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Nihat Zeybekci, kritik bir uyarıda bulundu. “Para politikaları konusunda atılması gereken adımlar var. İlgili kurumların elinde güçlü enstrümanlar var. Yetkisi olan kurumların kendi sorumluluk alanında yetkisini sonuna kadar kullanması gerektiğine inanıyorum. Atılması gereken adımları, kararlılıkla atmak gerekiyor” dedi.

    ZEYBEKCİ’NİN UYARISI

    Zeybekci’nin işaret ettiği nokta ile Pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan ekonomi zirvesinde konuşulanlar örtüşüyor. Ekonomide atılması gereken adımlar belirlenmiş. Hem ne yapılacağı biliniyor, hem de piyasa yapıcıların ellerinde gereken enstrümanlar var. Peki buna rağmen niye bu önlemler devreye sokulmadı, dolardaki yangın neden seyredildi? Dolar başka bir şeye benzemez, ekonomik krizi tetikler. Dün bir ara alarm zilleri çaldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın görüşmesinde ekonomi masaya yatırıldı. Doların tavan yapmasına ardından Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Merkez Bankası’nın faiz silahını çekmesiyle birlikte dolar gerilemeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha yüksek tutan bir müdahalesi beklenirdi ama bu dahi etkili oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
    Reuters: Erdoğan'la görüşen uluslararası yatırımcılarda 'şok ve dehşet'
    Piyasalara güven veren açıklama ise akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. “Döviz kurunda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur” dedi. Oysa dün gece için doların 5 lirayı geçeceği senaryosu konuşuluyordu. Demek ki müdahale edilince etkili oluyormuş. Peki biz niye bu durumu yaşıyoruz? Sorun sistemin işlememesinden kaynaklanıyor. Karar mekanizmalarında bir aksama var. Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakıyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci ise bunu doğru bulmuyor. “Yetkini kullanacaksın. Gereğini yapacaksın. Piyasaların arkasında kalmayacaksın. Tam aksine piyasaların önüne geçeceksin. Bunu başardıktan sonra tedavi uygulayacaksın” diyor.

    Piyasalar,iktidarın ekonomiye hâkim olduğunu gösteren adımları kararlı bir şekilde atmasını bekliyor. Ekonomi güven üzerine yürür. Piyasaları tedirgin eden söylentiler var. Ekonomi çevrelerine, “Döviz mevduatına el konulacak mı?” diye sordum. Hiç bu kadar sert tepki görmemiştim. Kesin bir dille yalanladılar. “Böyle bir şey nasıl düşünülür, mümkün mü böyle bir şey? Öyle bir düşüncemiz yoktur” dediler.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
    Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor
    ERDOĞAN: ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYORLAR

    Erdoğan'ın ekonomi yönetimine tepkili olduğu hem kendi ağzından hem de kulislere yansıyan bilgilerden basında yer aldı. Erdoğan, bir yurt dışı ziyareti öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile toplantı yaptığını, toplantıda Zeybekci'nin de olduğunu ancak seyahate çıktıktan sonra Merkez'in faiz artırmasından şikayet etmişti. Hürriyet gazetesi, Erdoğan'ın "Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış" yorumunu yaptığını yazmıştı. Buna rağmen dün Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar ve gün içerisinde doların 5 liraya yaklaşmasına daha fazla seyirci kalamayan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi 300 baz puan artırmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin aksine atılan bu adım dolarda 40 kuruşa yakın bir düşüşe sebep oldu.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Abdulkadir Selvi, Nihat Zeybekci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Moğolistan'da ren geyiği çobanları
    Moğolistan’da geyik yetiştiren göçebe halk: Duha Türkleri
    Karikatür
    Trump'ın seçim ekibine yerleştirilen casus bile Rusya ile gizli anlaşma tespit edemedi
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam