Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmuyor: Yetkini kullanacaksın

© AA / Berk Özkan Kılıçdaroğlu'ndan döviz yorumu: Birilerini cezalandırma amaçlı yapılıyorsa suçtur

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yaptığı görüşmeyi köşesinde aktardı. Selvi'nin aktardığına göre Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmadığını söyledi.

Selvi'nin "Dolardaki dalgalanmanın siyasi sonucu olur mu?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Nihat Zeybekci, kritik bir uyarıda bulundu. “Para politikaları konusunda atılması gereken adımlar var. İlgili kurumların elinde güçlü enstrümanlar var. Yetkisi olan kurumların kendi sorumluluk alanında yetkisini sonuna kadar kullanması gerektiğine inanıyorum. Atılması gereken adımları, kararlılıkla atmak gerekiyor” dedi.

ZEYBEKCİ’NİN UYARISI

Zeybekci’nin işaret ettiği nokta ile Pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan ekonomi zirvesinde konuşulanlar örtüşüyor. Ekonomide atılması gereken adımlar belirlenmiş. Hem ne yapılacağı biliniyor, hem de piyasa yapıcıların ellerinde gereken enstrümanlar var. Peki buna rağmen niye bu önlemler devreye sokulmadı, dolardaki yangın neden seyredildi? Dolar başka bir şeye benzemez, ekonomik krizi tetikler. Dün bir ara alarm zilleri çaldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın görüşmesinde ekonomi masaya yatırıldı. Doların tavan yapmasına ardından Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Merkez Bankası’nın faiz silahını çekmesiyle birlikte dolar gerilemeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha yüksek tutan bir müdahalesi beklenirdi ama bu dahi etkili oldu.

Piyasalara güven veren açıklama ise akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. “Döviz kurunda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur” dedi. Oysa dün gece için doların 5 lirayı geçeceği senaryosu konuşuluyordu. Demek ki müdahale edilince etkili oluyormuş. Peki biz niye bu durumu yaşıyoruz? Sorun sistemin işlememesinden kaynaklanıyor. Karar mekanizmalarında bir aksama var. Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakıyor. Ekonomi Bakanı Zeybekci ise bunu doğru bulmuyor. “Yetkini kullanacaksın. Gereğini yapacaksın. Piyasaların arkasında kalmayacaksın. Tam aksine piyasaların önüne geçeceksin. Bunu başardıktan sonra tedavi uygulayacaksın” diyor.

Piyasalar,iktidarın ekonomiye hâkim olduğunu gösteren adımları kararlı bir şekilde atmasını bekliyor. Ekonomi güven üzerine yürür. Piyasaları tedirgin eden söylentiler var. Ekonomi çevrelerine, “Döviz mevduatına el konulacak mı?” diye sordum. Hiç bu kadar sert tepki görmemiştim. Kesin bir dille yalanladılar. “Böyle bir şey nasıl düşünülür, mümkün mü böyle bir şey? Öyle bir düşüncemiz yoktur” dediler.

Erdoğan'ın ekonomi yönetimine tepkili olduğu hem kendi ağzından hem de kulislere yansıyan bilgilerden basında yer aldı. Erdoğan, bir yurt dışı ziyareti öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile toplantı yaptığını, toplantıda Zeybekci'nin de olduğunu ancak seyahate çıktıktan sonra Merkez'in faiz artırmasından şikayet etmişti. Hürriyet gazetesi, Erdoğan'ın "Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış" yorumunu yaptığını yazmıştı. Buna rağmen dün Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar ve gün içerisinde doların 5 liraya yaklaşmasına daha fazla seyirci kalamayan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi 300 baz puan artırmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin aksine atılan bu adım dolarda 40 kuruşa yakın bir düşüşe sebep oldu.