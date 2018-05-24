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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

    Ulaştırma Bakanı Arslan'dan döviz açıklaması: Kimse biletlere yansıması beklentisine girmesin

    © AA / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
    Ekonomi
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, döviz kurlarındaki artışın uçak ve tren biletleri fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı konusunda "Herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin” dedi.

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    © AA / Ahmet İzgi
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    İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen iftar programında soruları yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Döviz kurlarının uçak ve tren biletlerine bir yansıması olacak mı?” sorusuna yanıt verdi. 

    Bakan Arslan, “Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil.Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu” dedi.

    Hiçbir zaman günübirlik veya bir aylık verilerle hareket etmediklerini söyleyen Arslan,”Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin” dedi.

    'GÜNÜBİRLİK ADIMLAR ATMAYACAĞIZ'

    Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre 'döviz kurlarındaki şişirme rakamların kısa sürede eski haline döneceğini' savunan  Arslan,” Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Herhangi sıkıntımız söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

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    'KREDİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

    İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili bir kredi sorusuna Bakan Arslan,”Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu ana kadar ihtiyaç duyulup da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil” şeklinde cevap verdi.

    'HAVALİMANIMIZ SİZİ UÇAKLA BERABER AĞIRLAMAYA HAZIR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Yeni Havalimanı’na uçakla ne zaman gideceği konusunda da Bakan Arslan,”Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir Cumhurbaşkanımız olursa. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklere ettik: ‘Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır’ dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler.Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir” dedi.

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    Etiketler:
    3. Havalimanı, Döviz, Ulaştırma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Arslan, Türkiye
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