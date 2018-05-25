Merkez Bankası, ihracat kredilerinde kuru sabitledi

© REUTERS / Ümit Bektaş Reuters: Erdoğan'ı faiz artırımına Yıldırım ikna etti

Dolardaki sert dalgalanmaya karşı TCMB'den yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası bugün de İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri'ne İlişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD Doları için 4.2000, euro için 4.9000, İngiliz Sterlini için 5.6000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması karar verildiği belirtildi.

Kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verildi. — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 25 Mayıs 2018

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."



