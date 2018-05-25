Uluslararası Finans Enstitüsü: Güçlü dolar Türkiye'ye zarar verdi

Gelişmekte olan piyasaların ABD Doları'nın ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesiyle acıyı hissettiklerini belirten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), güçlü dolar ve yükselen ABD Hazine kâğıdı getirilerinin Türkiye ve Arjantin'e zarar verdiğini vurguladı.

IIF, güçlü doların Türkiye ve Arjantin'e zarar verdiğini belirtti.

Baş ekonomist Robin Brooks liderliğindeki IIF analistleri tarafından hazırlanan raporda, "Biz gelişmekte olan piyasalar konusunda şubat ayında daha ihtiyatlı bir tutuma döndük ve Arjantin pesosu ve Türk Lirası için önemli oranda aşırı değerlenmenin sinyalini verdik. Her iki para birimi de bu tarihten sonra keskin şekilde düştüler, ancak gelişmekte olan piyasaların geri kalanına yansımalar şu ana kadar sınırlı oldu" ifadelerine yer verildi.

Dünya'nın aktardığına göre IIF, yerleşik olmayanların portföy yatırımı akışlarına odaklı olan Güney Afrika, Kolombiya, Mısır, Meksika ve Endonezya'nın da sıkıntı yaşayabileceklerini ifade etti.

IIF, "Bu ülkelere portföy yatırımları akışı en son 2013'te görülen seviyelere yükseldi ve eğer bu sermaye akışı tersine döner ise potansiyel bir türbülansın sinyali olur" değerlendirmesini yaptı.