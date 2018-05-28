Eroğlu: Topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin olarak birilerinin Türkiye'yi ekonomik olarak sarsma peşinde olduğunu söyledi ve "Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer" dedi.

Sinop'ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Eroğlu, 'Devlet Su İşleri Tesisleri Temel Atma Merasimi ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Önce muhtıralar, sonra Gezi hadiseleri. Arkasından bu yetmiyormuş gibi 35 yıl büyük bir haini yetiştirmişler, 15 Temmuz'da alçak terör örgütü darbeye teşebbüs etti. Aziz milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretiyle bu darbecilere darbe vuruldu ama bunların oyunları bitmiyor ki. 'Su uyur, düşman uyumaz.' derler, şimdi yeni bir oyun peşindeler. 'Türkiye'yi ekonomik olarak sarsalım, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin.' Onun için dolarla oynamaya başladılar ama biz diyoruz ki sizin topunuz, tüfeğiniz gelmiş, dolarınız da gelsin, kıymeti yok, bu millet onu da ezer geçer. Bu anlamda 24 Haziran'da yapılacak seçim basit bir seçim değil. Tarihimizdeki en önemli seçim."



