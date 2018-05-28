Sırbistan Enerji Bakanı Antic: Türk Akımı'na büyük umutlar bağladık

24-26 Mayıs'ta 22.'si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Aleksandr Antic, Sputnik'e Belgrad'ın Türk Akımı'na bakışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'TRANSİT ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ'

Türk Akımı doğalgaz boru hattında transit ülke olmayı istediklerini kaydeden Antic, bu projeye büyük umutlar bağladıklarını ifade etti. Forum kapsamında Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile görüşen Antic, Rusya'yla enerji işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'RUS ENERJİ ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİ ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE'

Antic, "Rus ve Sırp enerji şirketleri arasındaki işbirliği çok yüksek seviyede. Sırbistan'daki gaz pazarı büyüyor. 2018'in ilk çeyreğinde yurtiçi gayrisafi hasıla yüzde 4 arttı ve bunun başlıca nedeni ekonomik hareketlilik. Bunun sonucunda Rusya'dan gaz ithalatı geçen aynı dönemine kıyasla yüzde 6 arttı. Ekonomideki büyümenin sürmesini beklediğimiz için Rusya'dan ek doğalgaz almayı umuyoruz" dedi.