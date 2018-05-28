İtalyan milletvekilinden Türk Akımı’nı İtalya’ya uzatma teklifi

SPIEF çerçevesinde Sputnik’e konuşan Grimoldi “Rusya şu an Türk Akımı’nın inşası ile uğraşıyor, Bulgaristan da projeye ilgi duyuyor. Türk Akımı’nın Bulgaristan’dan İtalya’ya uzatılması, Rus gazının alınması için yeni bir anlaşma imzalamalıyız. Bu Moskova’nın hem ekonomik hem de siyasi anlamda çıkarına. İtalya olarak Rusya’dan gaz alıyoruz, ancak bu gaz Ukrayna topraklarından geliyor” dedi.

Böyle bir projenin gerçekleştirilmesinin son derece gerçekçi olduğunu belirten Grimoldi “Neden olmasın? Baltık Denizi’nden Kuzey Akımı inşa ediliyor, Türk Akımı inşa ediliyor. Proje Bulgaristan’da da gerçekleşirse, ki Bulgaristan İtalya’ya yakın, biz de boru hattı inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

'RUSYA HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞMAK İTALYA’NIN ÇIKARINA'

Grimoldi, projenin ekonomik açıdan İtalya’nın da yararına olacağını vurguladı ve açıklamalarına şöyle devam etti: "Ancak bunun İçin Sırbistan’la ve ilgilenebilecek diğer ülkelerle de anlaşmalar imzalamalıyız. Belki Avusturya da projeye ilgi duyar. Önceki hükümet kendi ülkemizin çıkarları yerine Avrupa’da iyi ilişkiler olmasını daha fazla umursadı. Şimdi ise yeni bir hükümet geliyor. Seçim kampanyasında da söylediğimiz gibi, ülkemizin çıkarları bizim için öncelikli. Çıkarlarımız da Rusya ve Rusya hükümeti ile doğrudan çalışmakta kesişiyor."