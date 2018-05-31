Maliye Bakanlığı'ndan İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'a yanıt: Danışmanı böyle olanların vay haline

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın bir gazetede ve sosyal medyada yer alan değerlendirmeler üzerine açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü kaydedildi.
"Yapılan harcamalar vatandaşlarımıza yönelik sağlık harcamaları, eğitim harcamaları ve engelli kardeşlerimize yönelik sağlık ve rehabilitasyon harcamalarından oluşmaktadır. Söz konusu harcamalar ‘danışmanlara yapılan ödeme' asla değildir. Dolayısıyla ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak', insanı ‘danışman' da olsa cahilce açıklamalardan alıkoymuyor. Diğer taraftan, ‘bakın bir tek kalemle ne kadar kaynak çıktı ortaya' deniliyor. Eğer buldukları kaynak bu ise bunların niyeti vatandaşlarımıza sunulan Aile Hekimliği hizmetlerini kaldırmak, engelli kardeşlerimize sunulan eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sonlandırmak, gençlerimize verilen eğitim desteklerini bitirmektir.
'OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ALGI KÜLLİYEN GERÇEK DIŞIDIR'
Merkezi Yönetim Bütçesi'nden kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için harcama yapılmakta olduğunu ifade eden Maliye Bakanlığı, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:
"Devletin milli güvenliğini ve yüksek menfaatlerini ihtiva eden bu harcamalara ilişkin ortaya konulmak istenen seviyesiz yaklaşım da aşikardır. Türkiye ve Türkiye ekonomisine ilişkin bir takım çevrelerde, gizli kapaklı ortamlarda gayri milli söylem ve dedikoduları yayanların, Devletin milli güvenliğine ilişkin söz söylemeye hakları asla yoktur.
'SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMİŞTİR, MECLİSE HESAP VERİLMİŞTİR'
Sonuç olarak, ‘Danışman' sıfatı kullanılarak bütçe ile ilgili kamuoyuna yapılan açıklamalar gerçek dışı, yalan ve cahilcedir. ‘Danışmanı' böyle olanların vay haline. Bu açıklamayı yapan zat-ı muhteremi ‘kamu maliyesine giriş' ve ‘bütçe politikasına giriş' derslerini 25 Haziran'dan sonra ücretsiz almak üzere Maliye Bakanlığına davet ediyoruz. Hiç değilse herkesin bildiği ama kendisinin bilmediği, bilemediği kamu maliyesi gerçeklerini öğrenme imkânına kavuşur."
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