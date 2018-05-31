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    Maliye Bakanlığı

    Maliye Bakanlığı'ndan İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'a yanıt: Danışmanı böyle olanların vay haline

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Yurdagül Şimşek
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    Maliye Bakanlığı'ndan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın '30 milyar lira danışman bütçesi var' açıklamasına yanıt geldi. Bakanlık, "Danışmanı böyle olanların vay haline. Zat-ı muhteremi 'kamu maliyesine giriş' ve ‘bütçe politikasına giriş' derslerini 25 Haziran'dan sonra ücretsiz almak üzere Maliye Bakanlığına davet ediyoruz" dedi.

    Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın bir gazetede ve sosyal medyada yer alan değerlendirmeler üzerine açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü kaydedildi.

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA / Erhan Elaldı
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: 2017'de yalnızca müşavir firmalara 11 milyar lira ödendi
    Açıklamada, 2013-2017 döneminde, Merkezi Yönetim Bütçeleri'nde yer alan 03.5.1.90 —Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler- tertibinden yapılan 39 milyar 967 milyon TL harcamanın kalemlerinin, ‘aile hekimliği', ‘engelli bireylere verilen özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti', ‘özel kuruluşlarda engelli bakımı hizmeti', ‘özel okul eğitim ve öğretim desteği', ‘akaryakıt ikbal ve NATO POL hizmet bedeli', ‘sınav hizmet bedelleri', ‘kamu idarelerinin yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği diğer harcamalar' olduğu kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

    "Yapılan harcamalar vatandaşlarımıza yönelik sağlık harcamaları, eğitim harcamaları ve engelli kardeşlerimize yönelik sağlık ve rehabilitasyon harcamalarından oluşmaktadır. Söz konusu harcamalar ‘danışmanlara yapılan ödeme' asla değildir. Dolayısıyla ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak', insanı ‘danışman' da olsa cahilce açıklamalardan alıkoymuyor. Diğer taraftan, ‘bakın bir tek kalemle ne kadar kaynak çıktı ortaya' deniliyor. Eğer buldukları kaynak bu ise bunların niyeti vatandaşlarımıza sunulan Aile Hekimliği hizmetlerini kaldırmak, engelli kardeşlerimize sunulan eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sonlandırmak, gençlerimize verilen eğitim desteklerini bitirmektir.

    'OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ALGI KÜLLİYEN GERÇEK DIŞIDIR'

    Naci Ağbal
    © Fotoğraf : DHA
    Ağbal'dan eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'a: Rakamları toplayacak yeteneğin yok
    Maliye Bakanlığı açıklamasında, 2014-2018 döneminde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden "01- Personel Giderleri" ve "02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ekonomik kodlarından yapılan toplam harcama tutarı yaklaşık 386.7 milyon TL olduğunu ifade etti. Bu harcama kaleminden bütün personelin maaş ödemelerinin yapıldığını vurgulayan Maliye Bakanlığı açıklamasında "Yapılan harcamalara ilişkin oluşturulmaya çalışılan algı külliyen gerçek dışıdır" ifadesine yer verdi.

    Merkezi Yönetim Bütçesi'nden kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için harcama yapılmakta olduğunu ifade eden Maliye Bakanlığı, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

    "Devletin milli güvenliğini ve yüksek menfaatlerini ihtiva eden bu harcamalara ilişkin ortaya konulmak istenen seviyesiz yaklaşım da aşikardır. Türkiye ve Türkiye ekonomisine ilişkin bir takım çevrelerde, gizli kapaklı ortamlarda gayri milli söylem ve dedikoduları yayanların, Devletin milli güvenliğine ilişkin söz söylemeye hakları asla yoktur.

    'SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMİŞTİR, MECLİSE HESAP VERİLMİŞTİR'

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA / Erhan Elaldı
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Hükümet, ekonomide gerçek durumu paylaşmıyor
    Türkiye'de kamu maliyesi alanında hesap verebilirliği ve şeffaflığı getiren reformları AK Parti Hükümetleri yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Sayıştay denetimini gerçek manada hayata geçiren ve kamu idarelerinde (savunma güvenlik bilgileri de dahil) dış denetimin önünü açan AK Parti olmuştur. 2010 yılındaki Sayıştay Reformu sonrası dönemde yapılan bütün harcamalar yeni denetim çerçevesi içinde Sayıştay tarafından denetlenmiştir ve bu denetim raporları esas alınarak Meclise hesap verilmiştir. Dolayısıyla, ‘Sayıştay Raporları' diye önümüze konulmak istenen husus, bizatihi Hükümetlerimizin gayretleri sonucunda ortaya çıkmıştır.

    Sonuç olarak, ‘Danışman' sıfatı kullanılarak bütçe ile ilgili kamuoyuna yapılan açıklamalar gerçek dışı, yalan ve cahilcedir. ‘Danışmanı' böyle olanların vay haline. Bu açıklamayı yapan zat-ı muhteremi ‘kamu maliyesine giriş' ve ‘bütçe politikasına giriş' derslerini 25 Haziran'dan sonra ücretsiz almak üzere Maliye Bakanlığına davet ediyoruz. Hiç değilse herkesin bildiği ama kendisinin bilmediği, bilemediği kamu maliyesi gerçeklerini öğrenme imkânına kavuşur."

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    Etiketler:
    bütçe, AK Parti, İYİ Parti, Maliye Bakanlığı, Durmuş Yılmaz, Türkiye
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