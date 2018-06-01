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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    Ekonomi
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    ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı.

    ArcelorMittal çelik fabrikası, Gent, Belçika
    © REUTERS / Yves Herman
    ABD çelik-alüminyum tokadı attı, Avrupa Birliği rest çekti
    ABD yönetiminin, AB, Kanada ve Meksika'nın geçici muafiyet süresinin 1 Haziran'da bitmesinin ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıklamasına tepkiler gecikmedi.

    AB KOMİSYONU: DÜNYA TİCARETİ İÇİN KÖTÜ BİR GÜN

    ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    G7 Liderler Zirvesi / Donald Trump - Emmanuel Macron - Theresa May - Jean Claude Juncker - Angela Merkel - Paolo Gentiloni
    © REUTERS / Stephane De Sakutin
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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ise ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine ilişkin, "ABD'nin tedbirleri, uzlaşılmış uluslararası kurallara aykırı olduğu için Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) anlaşmazlıkların çözümü davası süreci başlatacağız" ifadesini kullandı.

    FRANSA: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ VE CEVAP VERECEĞİZ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi uygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD yönetiminin ek vergi kararından esef duyduğunu dile getiren Macron, "Karar, ABD, AB ve Fransa'nın kabul ettiği uluslararası ticaret kurallarına aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı olduğu için karara itiraz edeceğiz ve cevap vereceğiz." dedi.

    ALMANYA: KARŞI TEDBİRLERLE EN UYGUN ŞEKİLDE CEVAP VERMEYE HAZIRIZ

    İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind
    © AP Photo / David Keyton
    İsveç'ten ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki: AB ülkeleri de ek vergi koyabilir
    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, AB karşı tedbirlerle en uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

    İSVEÇ: ABD'NİN ALDIĞI EN KÖTÜ KARAR

    İsveç Avrupa Birliği (AB) ve Ticaret Bakanı Ann Lind ise ''İsveç ABD'ye yılda 4 milyar dolar çelik ihracat ediyor. ABD'nin aldığı en kötü karar" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin aldığı kararın Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu hatırlatan Lind, ''Duruma göre AB ülkeleri de ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma aynı oranda ek vergi koyabilir.'' diye konuştu.

    RUSYA: ABD, KENDİ AYAĞINA SIKIYOR

    Rusya ve ABD bayrakları
    © AFP 2018 / Mladen ANTONOV
    Rusya'dan gümrük vergisi yorumu: ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz
    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de ABD'nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD'nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

    İNGİLTERE: ABD, AB LİDERLERİNİN KAFASINA SİLAH DOĞRULTMUŞ DURUMDA

    İngiltere'de çelik sektörünün çatı kuruluşu olan UK Steel'in Başkanı Gareth Stace, ABD'nin çelik sektörüne yönelik gümrük vergisi adımlarına ilişkin, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kafasına silah doğrultulmuş durumda." yorumu yaptı.

    KANADA: ABD'YE YÖNELİK 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 TARİFE UYGULAYACAĞIZ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

    MEKSİKA: ABD'DEN İTHAL EDİLEN GIDA VE ÇELİK ÜRÜNLERİNE EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRECEĞİZ

    Meksika Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi.

    Açıklamada, Washington'un uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, çelik ve alüminyuma yönelik vergiler iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı da vurgulandı.

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    Etiketler:
    Gümrük vergisi, Avrupa Birliği (AB), Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron, İsveç, Fransa, İngiltere, Meksika, Kanada, Rusya, ABD
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