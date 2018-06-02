Fitch 25 Türk Bankasını 'negatif izlemeye' aldı

Yapılan açıklamada, "Negatif İzlemeye (RWN) alınan Türk Bankaları'nın finansal kapasiteleri; performanslarına, varlık değerlerine, karlılığına ve pek çok durumda likidite ve fonlama profillerine artan riski yansıtıyor. Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde ortadan kaldırmayı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

'ARTAN FON MALİYETLERİ, YAVAŞLAYAN KREDİ BÜYÜMESİ…'

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA 'Fitch, bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldı'

Açıklamada şöyle devam etti:

"Artan fonlama maliyetleri, yavaşlayan kredi büyümesiyle, sektörün 2018'de karlılığın görece zayıflamasını bekliyoruz. Performanslar varlık değerlerinde kayda değer bir gerileme olursa, bozulma gösterebilir. Varlık değerlerindeki potansiyel bozulma bankaların varlık pozisyonlarının riskini yansıtyor. Ancak bozulma öncesi karlar pek çok bankaya kredi kayıplarını önlemek için tampon oluşturmayı sağlıyor

Birinci çeyrek sonunda, sektörün kredi/teminat oranı yüzde 127 oldu. Bankaların dış borçları 186 milyar dolara ulaştı. Bunların 103 milyar dolarını ise 12 ay içerisinde vadesi dolan borçlar oluşturdu."