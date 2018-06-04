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    Naci Ağbal

    Ağbal: Enflasyonun aşağı çekilmesi için vergi indirimi yapacağız

    © AA /
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonla mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirterek, "Enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında, imkanlarımız çerçevesinde, vergi indirimleri yapmak dahil her türlü tedbiri alacağız” dedi.

    Enflasyon
    © AP Photo /
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    Ağbal, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, aldıkları son gider artırıcı tedbirleri topluma ilave yük getirmeden, vergi artışı yapmadan, uygun araçlarla telafi edeceklerini söylerken “Kalıcı gelir artışları ya da diğer kalemlerdeki gider azalışlarıyla bunu telafi etmemiz lazım. Kamu harcamalarını tekrar gözden geçirip, daha rasyonel, ekonomiye yansıması daha önemli olan kalemlerde, gider kalemleri içinde ayarlamalar yapmak lazım” diye konuştu. 

    Ağbal, vergi sistemi içinde çok sayıda vergi istisnası bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:     

    “Bu istisnalar bir noktada bizim vazgeçtiğimiz vergiler. Bütün bu vergi istisnalarını bir süredir Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz gözden geçiriyor. ‘Sosyoekonomik olarak getirdiğimiz bir istisna acaba beklenen faydayı ve amacı sağlıyor mu, bunun ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiyle vazgeçilen gelir arasında analiz yapınca istisnanın devamı gerekir mi?’ diye çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm vergi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti düzenlemelerini gözden geçirme çalışmalarını bitireceğiz. Bir de vergi tabanının genişletilmesi lazım. Bazı alanlarda bizim vergilerimiz taban olarak, kapsam olarak dar. Bazı sektörler var ki vergilemenin kapsamının genişlemesi lazım."

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    © AA / Elif Öztürk
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    Tüm bunları yaparken, yatırımları teşvik etmeye, üretim üzerinde maliyet oluşturacak hiçbir düzenleme yapmamaya ve ihracatta sıkıntı oluşturacak bir adım atmamaya dikkat edeceklerini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

    “Genel ekonomi içinde vergilemesi zor olan sektörlerin vergilendirilmesi, istisnaların gözden geçirilmesi, dolaylı vergilerde vergi oran ve yapılarıyla ilgili bir gözden geçirme yapılması gerekiyor. Nihai amaç, bütçe dengesinde sahip olduğumuz kazanımları aynen korumak ve devam ettirmek, bütçe disiplini üzerinden enflasyonla mücadeleye katkı vermek, cari açığı aşağı çekmek."   

    Etiketler:
    Enflasyon, Vergi indirimi, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
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