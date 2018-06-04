Ağbal: Enflasyonun aşağı çekilmesi için vergi indirimi yapacağız

Ağbal, vergi sistemi içinde çok sayıda vergi istisnası bulunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Bu istisnalar bir noktada bizim vazgeçtiğimiz vergiler. Bütün bu vergi istisnalarını bir süredir Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz gözden geçiriyor. ‘Sosyoekonomik olarak getirdiğimiz bir istisna acaba beklenen faydayı ve amacı sağlıyor mu, bunun ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiyle vazgeçilen gelir arasında analiz yapınca istisnanın devamı gerekir mi?’ diye çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm vergi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti düzenlemelerini gözden geçirme çalışmalarını bitireceğiz. Bir de vergi tabanının genişletilmesi lazım. Bazı alanlarda bizim vergilerimiz taban olarak, kapsam olarak dar. Bazı sektörler var ki vergilemenin kapsamının genişlemesi lazım."
“Genel ekonomi içinde vergilemesi zor olan sektörlerin vergilendirilmesi, istisnaların gözden geçirilmesi, dolaylı vergilerde vergi oran ve yapılarıyla ilgili bir gözden geçirme yapılması gerekiyor. Nihai amaç, bütçe dengesinde sahip olduğumuz kazanımları aynen korumak ve devam ettirmek, bütçe disiplini üzerinden enflasyonla mücadeleye katkı vermek, cari açığı aşağı çekmek."
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