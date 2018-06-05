Uçak bileti fiyatlarında yüzde 106’lık artış

Yıllık tüketici fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yüzde 58 ile kuru soğan oldu.
Öte taraftan, yurt içine yapılan bir hafta veya daha uzun süreli turların (paket tur) fiyatı yüzde 24 oranında artarken, yurt dışına yapılan bir hafta veya daha uzun süreli paket turlardaki fiyat artışı yüzde 9.82 olarak açıklandı.
TÜİK'in verilere göre, Umre’ye gidiş ücreti ise yüzde 6.85 oranında arttı.
TÜİK, oturmuş hesaplamış,— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 4 Haziran 2018
Ortalama uçak bileti fiyatları bu yıl %106 artmış.
Niye? Dolardaki yıllık artış %30.
Peki bilet fiyatları nasıl birden bire %106'ya çıktı.
394 TL lik bilet, 1 yılda nasıl 811 Tl oldu?
Batak THY'yi kurtarma zammı mı bu?
Bilen var mı? pic.twitter.com/WRDpx933m8
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