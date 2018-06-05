Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100' çalışmasının 11'incisini tamamlandı. Türk Hava Yolları (THY), listeye 1 numaradan girdi.

Brand Finance'ın çalışmasına göre Türkiye'nin en değerli markaları şöyle: