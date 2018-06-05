Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Brand Finance'ın çalışmasına göre Türkiye'nin en değerli markaları şöyle:
- Türk Hava Yolları — Marka Değeri: 2 milyar 42 milyon dolar.
- Turkcell — Marka Değeri: 1 milyar 841 milyon dolar.
- Akbank — Marka Değeri: 1 milyar 659 milyon dolar.
- Garanti Bankası — Marka Değeri: 1 milyar 584 milyon dolar.
- Ziraat Bankası — Marka Değeri: 1 milyar 432 milyon dolar.
- İş Bankası — Marka Değeri: 1 milyar 334 milyon dolar.
- Arçelik — Marka Değeri: 1 milyar 238 milyon dolar.
- Yapı Kredi — Marka Değeri: 937 milyon dolar.
- Ford Otosan — Marka Değeri: 878 milyon dolar.
- Halkbank — Marka Değeri: 757 milyon dolar.© AFP 2018 / OZAN KOSE
- Migros — Marka Değeri: 638 milyon dolar.
- VakıfBank — Marka Değeri: 622 milyon dolar.
- Ülker Bisküvi — Marka Değeri: 616 milyon dolar.
- Bim — Marka Değeri: 584 milyon dolar.
- Bsh — Marka Değeri: 539 milyon dolar.
- Tofaş — Marka Değeri: 445 milyon dolar.
- Vestel — Marka Değeri: 441 milyon dolar.
- Anadolu Efes — Marka Değeri: 402 milyon dolar.
- Opet — Marka Değeri: 365 milyon dolar.
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