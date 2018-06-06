Ağbal: En düşük memur maaşı 3 bin TL'yi geçecek

Memur ve emeklilere normal yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkının da yansıtılacağını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu vesileyle en düşük memur maaşının 3 bin lirayı aşacağını duyurdu. Ağbal, enflasyonun önemli kısmının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, temmuz ayında memur ve emeklilere yansıtılacak zamla ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, "Maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek verecek. Hazırlıklarını yapıyoruz. Mayıs ayı verisi yüzde 12.15. Bu bizim arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız. Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor. Son dönemde TL'deki normalin üzerindeki değer kaybı enflasyonu yukarı çekiyor. 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim gibi petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekiyor" dedi.

'ENFLASYONUN 2017 SEVİYELERİNDE KALMASINI BEKLEMEK GEREKİR'

Ağbal, "Son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış var. Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı. Önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini görüyoruz ama yıl sonuna doğru azalış trendine girecek. Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir. Enflasyonun aşğı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım" diye konuştu.

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, şunları söyledi:

'MEMUR MAAŞLARINDAKİ HER YÜZDE 1'LİK ARTIŞIN MALİYETİ 2.3 MİLYAR LİRA'

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"Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3.5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6.39. Yüzde 4 olan zam oranını aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2.3 milyar lira. Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak."