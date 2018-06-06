Antalya'ya gelen Rus turist sayısında rekor

Türkiye'nin gözde tatil noktası Antalya'yı, bu yılın ilk 5 ayında rekor seviye olan 1 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47'lik artışla 1 milyondan fazla turistin Antalya'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye'deki Rus turizm sektörü açısından söz konusu miktarın rekor seviye olduğuna işaret edilen açıklamada, sadece mayısta toplam 740 bin Rus turistin Antalya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Rusların ardından Antalya'yı en çok 600 bin kişiyle en çok Almanların ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, Antalya'nın, Ukraynalı, İngiliz, Hollandalı, Polonyalı ve İsrailli turistlerin de gözde tatil noktalarından olduğu vurgulandı.

Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.