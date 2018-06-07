Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok. Türkiye'de olan, Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmek için birilerinin yaptığı manipülasyonlardır. Buna izin vermeyecek güvenli bir hükümet vardır" dedi.
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde taksicilerle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasında dövizde yaşanan son dalgalanmayı 'operasyon' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı: "Birileri sizin cebinize el uzatmaya kalkışıyor. Onları biliyoruz. Onların istedikleri gavura muhtaç olan bir Türkiye'dir. Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok. Türkiye'de olan, Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmek için birilerinin yaptığı manipülasyonlardır. Buna izin vermeyecek güvenli bir hükümet vardır. Kararlarımızı, tedbirlerimizi alıyoruz ve kuru geriletmek için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz."
UBER'le ilgili atılan son adımın taksicilere ayrı bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Kurtulmuş, lonca ve ahilik teşkilatına değinerek, taksicilerin de aynı şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
'YOLCUNUN 3 KİLOMETRE GİDECEĞİ YERE 300 KİLOMETRE GÖTÜREN VAR'
Haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili kararı biz aldık ama uygulamanın en iyi şekilde olması, bu şehre gelen yabancıların ilk intibayı taksici esnafı bırakır. Kötü örnekler, örnek olmaz. Biz ahilik sistemiymiş gibi davranarak, bu kooperatif onu sağlamalıdır, dayanışma içerisinde, kötü örnek olacakları aranızda barındırmayın. Arabadan indiren var mı? Var. Bir kişi, üç kişi… Adamı gideceği yere 3 kilometre götürecekse 300 kilometre götüren var mı? Var. Bunlar hep size, sizin üzerinizden Türkiye'ye, aziz milletimize kötü örnek olup olumsuz intibalar bırakıyor.
Türkiye'nin imajını gıdım gıdım arttırmak için göbeğimiz çatlıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıtmak için yapmadığımız faaliyet, harcamadığımız para kalmıyor. Çin'den dünyanın diğer ucuna kadar gidiyoruz. Sonra bir tane aklıevvel, bir tane bereketli, helal kazanç kazanma peşinde olmayan kişi çıkıyor, maalesef sizin ve bizim bütün emeklerimizi yerle bir ediyor. Buna müsaade etmeyin. Büyükşehir Belediyesi eğitimi verir. Gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de eğitim veririz. Siz yeter ki organize olun, bu işe sahip çıkın.
Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, taksicilerden seçimler için destek istedi.
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise UBER ile ilgili alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Son düzenlemelerle araçların artık D segment olacağını ifade eden Can, "ÖTV indiriminin sürekli olmasını istiyoruz. Her şeyden önce taksici arkadaşlarımız eğitimli olsun" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, konuşmaların ardından bir ticari taksi ve lüks taksiye binerek kısa süre kullandı.
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