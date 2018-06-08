Mayısta en fazla reel getiri dolardan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5.06 ve euro yüzde 3.40 oranında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0.62, DİBS yüzde 4.60 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.99 kayba neden oldu.
Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.20 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.67 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
EN ÇOK EURO KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.69 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.84 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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