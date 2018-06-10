Uluslararası Finans Enstitüsü: Türkiye, bu yıl 51 milyar dolar sermaye çekebilir

IIF tahminlerinden derlenen bilgilere göre, bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak.
Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42,3 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçen yıl 88 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşandığı öngörüsü dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte gelişmekte olan ülkelere para girişi beklentisinin 45.7 milyar dolar azaldığı görülüyor. Söz konusu azalışın gerekçeleri arasında, ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş, merkez bankalarının normalleşme adımları kapsamında para musluğunun kısılması, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler gösteriliyor.
EN FAZLA GİRİŞ BEKLENTİSİ TÜRKİYE'DE
Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'ye geçen yıl 39.1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, yıl sonunda bu rakamın 51,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Türkiye'nin ardından en fazla sermaye girişinin 41.9 milyar dolarla Arjantin'e, 41.1 milyar dolarla Brezilya'ya, 40.4 milyar dolarla Hindistan'a, 20.5 milyar dolarla Endonezya'ya 15.2 milyar dolarla da Meksika'ya olması bekleniyor.
EN FAZLA SERMAYE ÇIKIŞI BEKLENTİSİ KORE'DE
Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 76.1 milyar dolarla Çin'de yaşanacağı öngörülürken, bunda ABD ile ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Macaristan 9.6 milyar dolarlık, Tayland 22.6 milyar dolarlık ve Rusya da 36.4 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)