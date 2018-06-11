TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.

© AFP 2018 / TIM SLOAN Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

© AFP 2018 / Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9.7 arttı.

İHRACAT YÜZDE 0.5, İTHALAT YÜZDE 15.6 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0.5, ithalatı ise yüzde 15.6 arttı.

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak — Mart, 2018

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %7,4 arttıhttps://t.co/eJ9c54FYI1 — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 11 Haziran 2018

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22.8 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38.8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37.8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44.1'ten yüzde 44.4'e yükseldi.

© AA / Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğindeki büyümesi.

Hükümet kanadından beklentileri aşan büyüme rakamı sonrası ilk yorum Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Zeybekci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi.

Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.

Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) 11 Haziran 2018

Erdoğan da büyüme hakkında şu yorumu yaptı:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.

2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!"