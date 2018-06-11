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    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü.

    The World Bank Group building is seen at the start of the Annual Fall meetings of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank on October 10, 2008 in Washington, DC.
    © AFP 2018 / TIM SLOAN
    Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü
    TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.

    Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

    Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

    Dolar
    © AFP 2018 /
    Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar
    Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

    NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

    Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci: 2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında büyüme gelecek
    Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9.7 arttı.

    İHRACAT YÜZDE 0.5, İTHALAT YÜZDE 15.6 ARTTI

    Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0.5, ithalatı ise yüzde 15.6 arttı.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
    İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 18.7 ARTTI

    İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22.8 arttı.

    İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38.8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37.8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44.1'ten yüzde 44.4'e yükseldi.

    Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğindeki büyümesi.
    © AA /
    Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğindeki büyümesi.

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA / Ahmet Sel
    TÜSİAD: Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yok
    HÜKÜMETTEN İLK YORUM: GEREKLİ CEVABI VERDİK

    Hükümet kanadından beklentileri aşan büyüme rakamı sonrası ilk yorum Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. 

    Zeybekci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
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    ERDOĞAN: DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERİ ARASINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

    Erdoğan da büyüme hakkında şu yorumu yaptı:

    "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.

    2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık.  Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!"

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    Etiketler:
    Büyüme, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nihat Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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