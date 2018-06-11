Kayıt
14:06 11 Haziran 2018
Ankara+ 28°C
İstanbul+ 27°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Şimşek

    Şimşek: Büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşti

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 05

    Şimşek, TÜİK'in Türkiye'nin 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesini değerlendirdi. Şimşek, büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğini söylerken "Çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37.8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir" dedi.

    Türk Lirası, TL, lira, para
    © REUTERS / Murad Sezer
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü
    Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleşti.

    Bu gerçekleşme ile 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı.

    2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
    Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1.2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.

    Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37.8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir.

    Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz. 2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.

    Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız."

    İlgili konular:

    Ağbal'dan büyüme değerlendirmesi: Ekonomi, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır
    Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini düşürdü
    Zeybekci: 2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında büyüme gelecek
    Etiketler:
    Büyüme rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mehmet Şimşek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nusret'in külliyesi açıldı
    Nusret'in külliyesi açıldı
    Karikatür
    G7 başlamadan kavgalar başladı
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam