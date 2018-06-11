Şimşek: Büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşti

Şimşek, TÜİK'in Türkiye'nin 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesini değerlendirdi. Şimşek, büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğini söylerken "Çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37.8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7.4 oranında büyüme kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleşti.

Bu gerçekleşme ile 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı.

2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir. Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1.2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.

Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37.8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir.

Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz. 2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.

Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız."