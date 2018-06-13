Zeybekci: En büyük 10 ekonomi arasına girmek hayal değil

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Eğer Türkiye ilk günden itibaren yüzde 5.8 büyümüş olsaydı, bugün dünyada 7. büyük ekonomiydi, hani ilk 10 diyoruz ya, onun hayal olmadığını söylemek için söylüyorum" dedi.

Zeybekci, Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı ile toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar memur maaşlarını bile IMF'den borçlanarak ödeyen Türkiye, artık 1 yılda 800 milyarın üzerinde yatırım yapan bir ülke haline geliyor, dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geliyor. Dört gün önce açıklanan bir veri vardı. Tekraren teyit ediyorlar. Satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'nin milli geliri, 2.3 milyar dolar, dünyada 13. ve Avrupa'da 5. 16 yıldan beri ortalama üst üste, 2008 ve 2009 kriz dönemleri dahil yüzde 5,8 büyüyor Türkiye. Ekonomi Bakanlığı olarak bir çalışma yaptırdık. 2002'den 2018'e kadar 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5.8 büyüdü. Türkiye, Cumhuriyetin ilk gününden 2002 yılına kadar ortalama yüzde 4.3 büyüdü. Eğer Türkiye ilk günden itibaren yüzde 5.8 büyümüş olsaydı, bugün dünyada 7. büyük ekonomiydi. Hani ilk 10 diyoruz ya, onun hayal olmadığını söylemek için söylüyorum. Onun ulaşılmaz bir hedef olmadığını söylemek için."