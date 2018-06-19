Türkiye'nin uluslararası yatırım açığı 431 milyar dolar

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, nisan sonunda 431.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, kasım sonunda 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 artışla 234 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri ise yüzde 3.8 düşüşle 665.2 milyar dolar oldu. Böylece net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 431.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 112 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.7 düşüşle 72.1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 düşüşle 29.7 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 16 düşüşle 159 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde portföy yatırımları da yüzde 3.8 azalarak 170.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.