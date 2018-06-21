Şimşek: Dolarda son dalga küresel, OHAL için sebep kalmadı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dolarda son dalgalanmanın küresel koşullardan kaynaklandığını söyledi. Türkiye'de OHAL için artık bir sebep kalmadığını belirten Şimşek, "OHAL'in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme" dedi.