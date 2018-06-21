Zeybekci açıkladı: Soğan ve patates ithalatına izin verilecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, rekor kıran soğan ve patates fiyatları için çözümü açıkladı: İthalat. Zeybekci, "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patates fiyatlarında aşırı oynaklık görüyoruz, spekülasyona izin vermeyiz" dedi.

NTV'de konuşan Zeybekci, soğan ve patates fiyatları hakkında şunları söyledi:

"Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan ve patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."

İthalatın geniş kapsamlı olmayacağını ifade eden Zeybekci, "Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, bir paket halinde kısıtlı miktarda izin vereceğiz" diye konuştu.

'ABD ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ ŞEKLİNDE HAREKETİMİZ OLDU'

Ayrıca ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri hakkında konuşan Zeybekci, şunları söyledi:

© AA / Metin Aktas Zeybekci: ABD'ye ek vergi bugün başlayacak

"ABD tüm dünyaya diye başlattığı demir çelik ve aluminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda."

Zeybekci, cumhurbaşkanlığı sisteminde toplam bakanlık sayısının 15-16 olacağını belirtti.