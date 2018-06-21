IMF, Türkiye için 'acil durum grubu oluşturdu'

DW Türkçe'den Seda Sezer Bilen ile Aslı Işık'ın özel haberine göre, Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde bir ekip oluşturularak Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalması ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde çalışılmaya başlandı.

'DEVALÜASYON DRAMATİK DURUMDA'

İsminin açıklanmasını istemeyen, ama IMF yetkilileriyle temas halinde olan konuya yakın bir kaynak, 'TL’deki devalüasyonun çok dramatik durumda olduğuna' dikkat çekerek şunları söyledi:

© Sputnik / Gazeteci Sönmez: IMF’den borç alma ortamına doğru gidiyoruz

''Bu nedenle IMF’nin başı ağrımaya başladı ve IMF içinde Türkiye’nin hızlı bir sermaye kaçışıyla karşılaşabileceği ihtimali karşısında bir acil durum grubu oluşturuldu.''

'İKİLİ SENARYO HAZIRLIĞI'

IMF ile yakın çalışma içinde olan başka bir kaynak ise küresel ortamdaki riskler gözönüne alındığında Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar nedeniyle seçim sonrası siyasi riskleri de hesaba katan IMF’nin, ikili bir senaryoya hazırlık yaptığını söyledi.

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İkinci kaynak ''IMF, Türkiye ekonomisindeki kırılganlığa siyasi kırılganlığın da eklenmesi halinde, ekonomik olarak neler olabileceği konusunda çalışıyor'' diyerek ekledi:

'BORÇ ÖDEME KRİZİ ÇIKABİLİR'

''24 Haziran seçimlerinin ardından doğacak herhangi bir siyasi tablonun, borç ödeme krizini tetikleyebileceği senaryoları üzerinde çalışıyor.''

© AFP 2018 / MANDEL NGAN IMF'den Türkiye raporu: İç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya

IMF'ye yakın kaynaklar, IMF’nin seçimden sonra mali disipline dönülüp dönülmeyeceği, kamu harcamalarında önlem alınıp alınmayacağı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve olası faiz arttırımı, yılın 2. yarısında ekonomide küçülme beklentileri ve bankaların durumu gibi birçok başlığı tek tek incelediğini aktardı.

IMF SÖZCÜSÜ: SÜREKLİ EKİBİMİZ VAR

DW Türkçe’nin konuyla ilgili sorularına IMF sözcüsü şu yanıtı verdi:

© REUTERS / Yuri Gripas IMF'den Türkiye'ye mali konsolidasyon önerisi

''Bütün ülkelerde olduğu gibi, Türkiye üzerinde çalışan sürekli bir ekibimiz var ve gözetim sürecimizin bir parçası olarak yetkililerle düzenli temas halindeyiz. Türkiye hakkındaki görüşlerimiz, son yayınlanan 4. Madde Raporu'na yansıtılmıştır. Türk yetkililerden mali yardım talebi niyetinde olduklarını belirten herhangi bir bildirim almadık.''

4. Madde Değerlendirme Raporu’nda Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiği, para politikasının çok gevşek ve güvenilirliğinin düşük olduğu vurgulanmıştı.

'FAİZ ARTIRIMINDAN MEMNUNUZ'

© AFP 2018 / Türkiye'nin uluslararası yatırım açığı 431 milyar dolar

IMF sözcüsü, TCMB’nin faiz arttırımıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

''Son dönemde para politikasını sıkılaştırmaya yönelik tedbirlerin açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve yetkilileri ihtiyatlı olmaları konusunda destekliyoruz. Politikalar, doğru zamanlamayla, makroekonomik istikrarın desteklenmesini ve dengesizliklerin azaltılmasını amaçlamaya devam etmelidir.''

'OPTİMAL ÇIPA' OLUR

Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalmasını 'optimal bir çıpa' olarak değerlendiren Bluebay Asset Management stratejisti Timothy Ash, ''Bir IMF programı ülkenin kilit kırılganlığı olan ödemeler dengesi açısından destekleyici olabilir'' dedi. Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk yıllarındaki başarısını 2002’de görevi devraldığında miras kalan IMF programı sayesinde yakaladığını söyledi.

'IMF, ARJANTİN'DEN SONRA TÜRKİYE'Yİ BEKLİYOR'

Yerel para birimi Peso bu yıl yüzde 25 civarında değer kaybeden Arjantin, geçen günlerde IMF ile 50 milyar dolar borç karşılığı 3 yıllık stand-by anlaşması imzalamıştı. Kaynaklar IMF’nin Arjantin’den sonra Türkiye’nin de masaya oturacağını hesapladığını belirtti.