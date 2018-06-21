IMF, Türkiye için 'acil durum grubu oluşturdu'

'DEVALÜASYON DRAMATİK DURUMDA'
İsminin açıklanmasını istemeyen, ama IMF yetkilileriyle temas halinde olan konuya yakın bir kaynak, 'TL’deki devalüasyonun çok dramatik durumda olduğuna' dikkat çekerek şunları söyledi:
''Bu nedenle IMF’nin başı ağrımaya başladı ve IMF içinde Türkiye’nin hızlı bir sermaye kaçışıyla karşılaşabileceği ihtimali karşısında bir acil durum grubu oluşturuldu.''
'İKİLİ SENARYO HAZIRLIĞI'
IMF ile yakın çalışma içinde olan başka bir kaynak ise küresel ortamdaki riskler gözönüne alındığında Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar nedeniyle seçim sonrası siyasi riskleri de hesaba katan IMF’nin, ikili bir senaryoya hazırlık yaptığını söyledi.
İkinci kaynak ''IMF, Türkiye ekonomisindeki kırılganlığa siyasi kırılganlığın da eklenmesi halinde, ekonomik olarak neler olabileceği konusunda çalışıyor'' diyerek ekledi:
'BORÇ ÖDEME KRİZİ ÇIKABİLİR'
''24 Haziran seçimlerinin ardından doğacak herhangi bir siyasi tablonun, borç ödeme krizini tetikleyebileceği senaryoları üzerinde çalışıyor.''
IMF'ye yakın kaynaklar, IMF’nin seçimden sonra mali disipline dönülüp dönülmeyeceği, kamu harcamalarında önlem alınıp alınmayacağı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve olası faiz arttırımı, yılın 2. yarısında ekonomide küçülme beklentileri ve bankaların durumu gibi birçok başlığı tek tek incelediğini aktardı.
IMF SÖZCÜSÜ: SÜREKLİ EKİBİMİZ VAR
DW Türkçe’nin konuyla ilgili sorularına IMF sözcüsü şu yanıtı verdi:
4. Madde Değerlendirme Raporu’nda Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiği, para politikasının çok gevşek ve güvenilirliğinin düşük olduğu vurgulanmıştı.
'FAİZ ARTIRIMINDAN MEMNUNUZ'
''Son dönemde para politikasını sıkılaştırmaya yönelik tedbirlerin açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve yetkilileri ihtiyatlı olmaları konusunda destekliyoruz. Politikalar, doğru zamanlamayla, makroekonomik istikrarın desteklenmesini ve dengesizliklerin azaltılmasını amaçlamaya devam etmelidir.''
'OPTİMAL ÇIPA' OLUR
'IMF, ARJANTİN'DEN SONRA TÜRKİYE'Yİ BEKLİYOR'
Yerel para birimi Peso bu yıl yüzde 25 civarında değer kaybeden Arjantin, geçen günlerde IMF ile 50 milyar dolar borç karşılığı 3 yıllık stand-by anlaşması imzalamıştı. Kaynaklar IMF’nin Arjantin’den sonra Türkiye’nin de masaya oturacağını hesapladığını belirtti.
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