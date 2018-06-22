Zeybekci: TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım

© REUTERS / Hafidz Mubarak Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

#Canlı — Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci canlı yayında Cüneyt Başaran'ın sorularını cevaplıyor https://t.co/JMZtUXVU7M — Bloomberg HT (@BloombergHT) 22 Haziran 2018

Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Zeybekci, kurdaki yükselişe dair "Bunun maliyetini ödeyen Türk reel sektörü. Kura müdahale etmemekten kastım suni şekilde müdahale etmemek. TCMB'nin döviz satarak piyasaya müdahalesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. O oyuna gelmemek lazım. Makro ekonomik dengeler ve MB'nin diğer enstrümanlarıyla müdahale etmek her zaman daha sonuçludur" dedi.

Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatçı da kurda oynaklık istemiyor, TL'nin değeri öngörülebilir olmalı. Yüzde 1 artı eksiyle geleceği görmek lazım. TL'nin beklentini üzerinde değerinin düşmesi maliyet anlamında ülkeyi olumsuz etkiliyor."

'PATATES VE SOĞANA MÜDAHALE DOĞRU'

Zeybekci, patates ve soğandaki fiyatların rekor artışından sonra ithalat iznine ilişkin de şunları söyledi:

Soğan ve patates çok önemli. Bu ay enflasyondaki artışın yüzde 0.38'i patates ve soğandan geliyor. Bu tüketiciye ve vatandaşa haksızlık. Üretim düşüklüğünden değil, hasat zamanı gelmedi daha. Şu anda yaşadığımız sıkıntıyı biliyoruz, bazı yerlerde spekülasyon ve depolama var.

Mayıs ayında yüzde 35 arttı patates fiyatı. Buna göz mü yumacağız? Bunu tüketiciye vahşice saldırı ve fırsatçılık olarak görüyorum. Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım. Biz şartlı, adı ve miktarı belli ve sadece Türk Lirası ödeyerek alacağımız şekilde tasarladık. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak. Gerekirse müdahaleye devam ederiz. Muhalefetin bunu kullanacağını biliyordu ki hayatları boyunca ne soğan ne patates tarlası bilirler. Bizim tüketicinin ödediği maliyeti engellemekle ilgili müdahalemizi onlar fırsat olarak görüyorlar ben soğan ve patates ithalatının doğru müdahale olduğunu düşünüyorum."

'TÜRKİYE, OHAL İLE ANILMAMALI'

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hala terörle mücadele var, teröre en yakın yaşayan en güçlü ülkeyiz… Türkiye OHAL'le anılan bir ülke olmamalı. Türkiye bu alandan net şekilde çıkmalı. İnşallah bir daha OHAL uzamayacak.

'ÇİN'E KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ, TİCARETTE ADİL DEĞİLLER'