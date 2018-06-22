Kayıt
15:35 22 Haziran 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Viski

    AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı

    © REUTERS / Bryan Woolston
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Avruupa Birliği (AB) ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulayan ABD'ye karşı ticari misillemelere başladı. AB, ABD'nin bourbon türü viski, kot pantolon ve motosiklet gibi sembolik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergileri koydu.

    ABD'nin Teksas A&M Üniversitesi'nde yetiştirilen yeni tür mısırlar
    © REUTERS / Adrees Latif
    Trump'ın gümrük duvarına AB'nin misillemesi cuma günü yürürlüğe giriyor
    Halihazırda Çin ile ABD arasında süren vergi savaşı, AB'nin de ABD'ye ek gümrük vergileri nedeniyle misilleme yapmasıyla daha da kızışıyor. AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemeyi bugün itibarıyla başlattı.

    341 FARKLI ÜRÜNE EK GÜMRÜK VERGİSİ 

    ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, bourbon türü viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi 341 farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.

    Ayakkabı, bazı giyim ürünleri ve çamaşır makineleri için ise yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

    AB, 2.8 MİLYAR EURO DEĞERİNDEKİ ÜRÜNLERE EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

    Donald Trump Beyaz Saray'da Katar Emiri'ni ağırlarken 10 Nisan 2018
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan, Çin'e misilleme yaptığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi
    AB, bu aşamada ABD'nin söz konusu ürünlerine yönelik toplam 2.8 milyar euroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB, 3.6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, ABD'nin kararını eleştirerek "Bu tüm mantık ve tarihe karşı. Yanıtımız net ancak ölçülü olmalı" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.  Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen  gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

    AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık yüzlerce ürün içeren listesini  deaçıklamıştı.

    ABD- Çin
    © REUTERS / Brian Snyder
    Trump’tan 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi
    Söz konusu ürün listesiyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom da bu hafta yaptığı açıklamada 'ABD'nin tek taraflı ve haksız kararı' nedeniyle ' başka çarelerinin kalmadığını' söylemişti.

    HİNDİSTAN'DAN DA ABD ÜRÜNLERİNE MİSİLLEME 

    Bu arada Hindistan da ABD'den ithal edilen 29 ürünün gümrük vergilerini yükselteceğini duyurdu. 4 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni vergiler badem, nohut, ceviz ile çelik ve demir ürünlerini kapsıyor.

    ABD'nin en büyük badem ithalatçısı olan Hindistan'ın bu kararının ABD'li çiftçileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

    İlgili konular:

    Trump'tan 'gümrük vergisine tepki' uyarısı: Karşılık verirlerse hata yaparlar
    Kanada'ya gümrük duvarını savunan Trump: Beyaz Saray'ı yakan Kanadalılar değil miydi?
    Rusya: ABD'nin ek gümrük vergilerine, ek vergilerle karşılık vereceğiz
    Etiketler:
    Motosiklet, Viski, Puro, Gümrük vergisi, Donald Trump, Jean-Claude Juncker, Hindistan, Çin, ABD, AB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    150 yıllık fotoğraflarla Kırgızistan'da gündelik hayat
    150 yıllık fotoğraflarla Kırgızistan'da gündelik hayat
    Karikatür
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Alternatifler üretiriz
    İnfografik
    Taraftar, nerelisin?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam