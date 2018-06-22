AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı

341 FARKLI ÜRÜNE EK GÜMRÜK VERGİSİ
ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, bourbon türü viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi 341 farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.
Ayakkabı, bazı giyim ürünleri ve çamaşır makineleri için ise yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirildi.
AB, 2.8 MİLYAR EURO DEĞERİNDEKİ ÜRÜNLERE EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, ABD'nin kararını eleştirerek "Bu tüm mantık ve tarihe karşı. Yanıtımız net ancak ölçülü olmalı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı. Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.
AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık yüzlerce ürün içeren listesini deaçıklamıştı.
HİNDİSTAN'DAN DA ABD ÜRÜNLERİNE MİSİLLEME
Bu arada Hindistan da ABD'den ithal edilen 29 ürünün gümrük vergilerini yükselteceğini duyurdu. 4 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni vergiler badem, nohut, ceviz ile çelik ve demir ürünlerini kapsıyor.
ABD'nin en büyük badem ithalatçısı olan Hindistan'ın bu kararının ABD'li çiftçileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)