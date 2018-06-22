AB'nin ABD'nin sembol ürünlerine misilleme vergisi başladı

Avruupa Birliği (AB) ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulayan ABD'ye karşı ticari misillemelere başladı. AB, ABD'nin bourbon türü viski, kot pantolon ve motosiklet gibi sembolik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergileri koydu.

© REUTERS / Adrees Latif Trump'ın gümrük duvarına AB'nin misillemesi cuma günü yürürlüğe giriyor

Halihazırda Çin ile ABD arasında süren vergi savaşı, AB'nin de ABD'ye ek gümrük vergileri nedeniyle misilleme yapmasıyla daha da kızışıyor. AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemeyi bugün itibarıyla başlattı.

341 FARKLI ÜRÜNE EK GÜMRÜK VERGİSİ

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, bourbon türü viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi 341 farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.

Ayakkabı, bazı giyim ürünleri ve çamaşır makineleri için ise yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirildi.

AB, 2.8 MİLYAR EURO DEĞERİNDEKİ ÜRÜNLERE EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

© REUTERS / Carlos Barria Trump'tan, Çin'e misilleme yaptığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi

AB, bu aşamada ABD'nin söz konusu ürünlerine yönelik toplam 2.8 milyar euroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB, 3.6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, ABD'nin kararını eleştirerek "Bu tüm mantık ve tarihe karşı. Yanıtımız net ancak ölçülü olmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı. Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık yüzlerce ürün içeren listesini deaçıklamıştı.

© REUTERS / Brian Snyder Trump’tan 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi

Söz konusu ürün listesiyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom da bu hafta yaptığı açıklamada 'ABD'nin tek taraflı ve haksız kararı' nedeniyle ' başka çarelerinin kalmadığını' söylemişti.

HİNDİSTAN'DAN DA ABD ÜRÜNLERİNE MİSİLLEME

Bu arada Hindistan da ABD'den ithal edilen 29 ürünün gümrük vergilerini yükselteceğini duyurdu. 4 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni vergiler badem, nohut, ceviz ile çelik ve demir ürünlerini kapsıyor.

ABD'nin en büyük badem ithalatçısı olan Hindistan'ın bu kararının ABD'li çiftçileri olumsuz etkilemesi bekleniyor.