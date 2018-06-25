Doların seçime olumlu tepkisi kısa sürdü

Türk Lirası, 24 Haziran erken seçimlerinin ardından ilk işlemlerde dolar karşısında güçlü yükseldi. Dolar/TL kuru, pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü. Dolar/TL, 13.40 itibarıyla 4.70'den el değiştirdi.

Geçen haftayı 4.6786'dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54'ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek 13.40'ta 4.7035'i gördü.

GÜNE 4.56'DAN BAŞLADI

Dolar/TL saat 09.10 itibarıyla 4.56 lira seviyesindeydi. Euro da 5.31 liradan el değiştirmişti. Dolar kurunun bu durumu 'TL'nin seçim sonrası kazancı yüzde 3'ü aştı' şeklinde yorumlanmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçimlerin ardından haftaya yüzde 3.55 yükselişle 99.256 puandan başladı. Ancak BIST 100, ilerleyen saatlerde kazançlarını kademeli olarak geri vererek 95.300 seviyesine geriledi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre analistler, "Erken seçimlerin açıklanmasının ardından yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden BIST’in kayıplarını bir kısım telafi etmesi beklenebilir, ancak önümüzdeki dönem için ekonomi yönetiminin atacağı adım ve reformlar ile küresel piyasalarda görülen gelişmelerin BIST’in performansında daha ön planda olacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

ŞİMŞEK: PİYASALAR SONUÇLARI KUTLUYOR

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…" diye yazdı.