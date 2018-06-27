Kayıt
18:56 27 Haziran 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin

    Türkler dijital paraya inanıyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02

    ING Uluslararası Mobil Bankacılık Araştırması'na göre; dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağı görüşüne katılan Türklerin oranı yüzde 53 ile Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Gelecekte kripto para almayı düşünen Avrupa'da yüzde 25 iken Türkiye'de yüzde 45.

    Warren Buffet
    © REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
    ABD'li yatırımcı Buffett: Bitcoin bir fare zehridir
    Her yıl IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen ING Uluslararası Mobil Bankacılık Araştırması'nda kripto paralar merceğe alındı. Bu yıl altıncısı yayınlanan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avusturalya'dan yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, kripto para birimlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili önemli bilgiler sunuyor.

    TÜRKLERİN YÜZDE 45'İ İLERİDE KRİPTO PARA ALMAYI DÜŞÜNÜYOR

    Dunya.com'un aktardığı araştırmaya göre, Türklerin yüzde 45'i ileride kripto para birimlerine sahip olmayı düşündüklerini belirterek, yüzde 25 olan Avrupa ortalamasının üzerinde ve Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağı görüşüne katılan Avrupalıların ortalaması 2015'e kıyasla yüzde 9 artarak yüzde 35 olmasına rağmen, Türkiye'de bu oran yüzde 53 ile Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Aynı şekilde Türklerin yüzde 49'u dijital para birimlerinin geleceğin yatırım aracı olduğunu, yüzde 51'i ise dijital para birimlerinin değerinin önümüzdeki bir yıl içerisinde artacağını belirterek; araştırmada yer alan diğer Avrupa ülkelerini geride bırakıyor. Türkiye'de internet üzerinden yapılan anketle oluşturulan araştırmaya göre, Türkiye'de neredeyse her 5 kişiden 1'inin kripto parası var. Türkiye, yüzde 18'lik bu oran ile, içerisinde yer aldığı yüzde 9'luk Avrupa ortalamasını ikiye katlayarak araştırmada en çok kripto para birimine sahip ülke olarak öne çıkıyor.

    DHGate
    © Fotoğraf : DHA
    Çin'in online alışveriş devi, Türkiye'de hizmet vermeye başladı
    ONLINE HARCAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞECEK

    Araştırma, kripto para birimi sahipliğindeki olası büyümenin, online harcama alışkanlıklarında da aşamalı olarak bir değişime sebep olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre dijital para birimlerinin dengesizliği ve görece olgunlaşmaması bir risk olarak görüldüğünden, uzun dönemli işlemler konusunda daha isteksiz bir eğilim varken; kripto para birimlerini tek seferlik ödeme veya satın almalar sırasında kullanma fikrine daha ılımlı bakılıyor. Avrupalıların yüzde 49'u ödeme biçimlerini değiştirmek istemediklerini belirtmesine rağmen, her 10 Avrupalıdan 3'ü, uluslararası online satın alma işlemlerini kripto para birimiyle yapmayı düşünebildiğini söylüyor. Bununla birlikte, Avrupalıların yüzde 35'i dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağını söylerken yalnızca yüzde 15'lik bir kesim net maaşlarını kripto para birimi ile almayı düşünebildiğini belirtiyor.

    Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin
    © REUTERS / Dado Ruvic
    İran Merkez Bankası dijital para birimlerinin kullanılmasını yasakladı
    DİJİTAL PARA BİRİMLERİ, YATIRIMCILIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

    Avrupalıların yüzde 35'i dijital para birimlerinin değerinin 12 ay içinde artacağı konusunda hem fikir. Her 3 kişiden 1'i dijital para birimlerinin yatırımın geleceği olduğu ve bu para birimlerinin online harcamanın geleceği konusunda aynı görüşte. Ancak araştırmaya göre, kripto para birimlerine yatırım yapmak, diğer yatırım türlerinden daha riskli olarak da algılanıyor. Avrupa'daki katılımcıların yüzde 46'sı, borsaya yatırım yapmanın dijital para birimlerine yatırım yapmaktan daha az riskli olduğunu düşünüyor. Ayrıca kripto para birimlerini bilen, bu para birimlerine sahip olan veya olmayı düşünen her 10 Avrupalıdan 3'ü ise, belki de algılanan risk nedeniyle bunlara asla yatırım yapmayacaklarını söylüyor. Bitcoin veya benzeri dijital para birimlerine yatırım yapmayı düşünen kişilerden yüzde 27'si uzman internet sitelerinden yönlendirme tercih ettiklerini, yüzde 21'i ise bir mali danışman ile iletişime geçeceklerini belirtiyor.

    MOBİL BANKACILIK KULLANANLARIN VE ERKEKLERİN KRİPTO PARA ALMASI DAHA OLASI

    Araştırmada mobil bankacılık kullanan ve kripto parası olan Avrupalıların oranı yüzde 12 iken, mobil bankacılığı kullanmayanlarda kripto para birimi sahipliği yüzde 4 seviyesinde. Ayrıca, Avrupa'daki erkeklerin yüzde 13'ü kripto para birimine sahipken, kadınlarda bu oran yüzde 6 düzeyinde seyrediyor.

    Etiketler:
    online alışveriş, Bitcoin, dijital para, IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türk hava akrobasi ekipleri Bakü semalarında
    'Türk Yıldızları' Bakü semalarını 'aydınlattı'
    Karikatür
    Harley-Davidson üretimi AB'ye taşıyor
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam