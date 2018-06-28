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15:08 28 Haziran 2018
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    21st Century Fox

    Disney'in 21st Century Fox'u satın almasına onay

    © REUTERS / Lucy Nicholson /File Photo
    Ekonomi
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    ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney'in 22 bölgesel spor kanalını satması halinde 21st Century Fox'u bünyesine katabileceğini bildirdi. The Walt Disney'in bu şartı kabul ettiği duyuruldu.

    Film yapım şirketi 20th Century Fox
    © REUTERS /
    Walt Disney, 21st Century Fox'u satın aldığını duyurdu
    ABD Adalet Bakanlığı, The Walt Disney'in 21st Century Fox'u 71.3 milyar dolara satın almasına 22 bölgesel spor kanalını satması şartıyla izin verdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney'in 22 bölgesel spor kanalını satması halinde 21st Century Fox'u bünyesine katabileceği bildirildi. İki şirketin birleşmesinin, söz konusu kanalların satılmaması durumunda spor programlarının fiyatlarında artışa neden olacağı kaydedilen açıklamada, The Walt Disney'in bu şartı kabul ettiği duyuruldu.

    X-MEN, AVATAR, SIMPSONS VE NATIONAL GEOGRAPHIC GİBİ YAPIMLARIN YAYIN HAKLARINA SAHİP OLACAK

    The Twenty-First Century Fox Studios bayrağı Los Angeles
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Disney Fox'u satın alıyor, eğlence-medya sektörü dönüşecek
    Şirket, onaylanan 71.3 milyar dolarlık satın alma kapsamında, 21st Century Fox'un film stüdyolarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve National Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak. Ayrıca, 21st Century Fox'un online televizyon ağları Hulu ve Sky'daki yüzde 39'luk hissesi Walt Disney'in kontrolüne geçecek.

    Buna karşın, Fox News, Fox Business ve Fox spor kanalları satın almanın bir parçası olmadığından milyarder iş adamı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu Fox Entertainment Group'un bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek.

    Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alabilmek için şirkete ilk olarak Aralık 2017'de 52.4 milyar dolar teklif etmişti. Bu teklif, kablolu TV şirketi Comcast ile yaşanan rekabet dolayısıyla kademeli olarak 71.3 milyar dolara yükseltilmişti.

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    Etiketler:
    National Geographic, Simpsons, Avatar, X-Men, Disney, 21st Century Fox, ABD
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