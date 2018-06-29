Suriye'den ithal edilen patateste 'kimyasal' şüphesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Suriye'den patates ithal edilmesine izin verdiklerini açıklamasına tepki gösterdi.

© AA / Ahmet İzgi Zeybekci açıkladı: Soğan ve patates ithalatına izin verilecek

Toprak, "Yıllardır iç savaş yaşayan ülkeden özellikle kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin, gıda güvenliği açısından tehdit oluşturacağını öne ifade eden Toprak, ithalatın çözüm olmadığını belirtti. Patatesin, dünyanın her yerinde üretilebilen gıdaların başında geldiğini vurgulayan Toprak, Türkiye'nin de dünyanın en çok patates üreten 20 ülkesinden olmasına karşın özellikle son 5 yılda ekili alanların azaldığını dile getirdi.

'FAKIBABA'NIN AÇIKLAMALARI HAYRETLE DİNLEDİK'



Bakan Zeybekci'nin fiyat artışının sebebi olarak spekülatörleri gösterdiğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

© AA / Muhammed Nuri Erdoğan Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

"Ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal ham madde fiyatlarını artıran diğer ekonomik etkenlerdir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabı'nın '50 kuruştan satılırken ne ara 5- 6 TL'ye satılmaya başlandı anlayabilmiş değilim' ifadelerini hayretle dinlerken Ekonomi Bakanı'ndan Suriye'den (Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgeden) 4 bin ton patates ithal ettiğimiz haberini almış bulunuyoruz. Uzun yıllardır iç savaş yaşayan bir ülkeden, özellikle de kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bir bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır."

'PATATESLER ÜLKEMİZE GİRMEDEN AKREDİTE BİR KURULUŞ TARAFINDAN ANALİZLERİ YAPILDI MI?'

'Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım?' sorusunu soran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na bizim de sorularımız vardır. Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden akredite bir kuruluş tarafından analizleri yapıldı mı? Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı? Gerek patateste gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı veya ağır metaller mevcut mu? Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?"

Açıklamada ülke kaynaklarının gıda üretimini artırmak için kullanılması, destekleme politikalarının liberal yaklaşımlardan arındırılması, üretimi destekleyici nitelikte olması vurgulanarak Türkiye'yi gıdada dışa bağımlılıktan koruyacak politikaların uygulanması gereğine dikkat çekildi.