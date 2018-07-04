Dolar/TL, 4.70'i aştı

Dün 4.67 seviyelerinde günü kapatan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada ilk işlemlerde yatay bir seyirle açıldı. Dolar kuru saat 10.35 itibarıyla 4.70'i aştı.

© REUTERS / Stoyan Nenov Son 14 senenin en yükseği: Yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı

Dolar/TL dün sabah saatlerinde 4.62 seviyesinde hareket ederken saat 10:00’da açıklanan enflasyon verisi sonrası sert yukarı yönlü bir hareket yaparak 4.69 seviyesine yaklaştı. Diğer gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kazanırken TL’nin kaybı yüzde 1’i aştı.

Dolar kuru bugün erken saatlerde 4.67-4.68 bandında hareket etmesi sonrasında yükselişini hızlandırarak saat 10.35'te 4.70 seviyesini aştı. Dün yüzde 1'in üzerinde artışla 5.44'e yükselen euro da bugün 5.49'u aştı.