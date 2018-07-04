Dolar/TL, 4.70'i aştı

Dolar/TL dün sabah saatlerinde 4.62 seviyesinde hareket ederken saat 10:00’da açıklanan enflasyon verisi sonrası sert yukarı yönlü bir hareket yaparak 4.69 seviyesine yaklaştı. Diğer gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kazanırken TL’nin kaybı yüzde 1’i aştı.
© REUTERS / Stoyan Nenov
Dolar kuru bugün erken saatlerde 4.67-4.68 bandında hareket etmesi sonrasında yükselişini hızlandırarak saat 10.35'te 4.70 seviyesini aştı. Dün yüzde 1'in üzerinde artışla 5.44'e yükselen euro da bugün 5.49'u aştı.
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