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17:03 04 Temmuz 2018
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    Dolar

    Türkiye'deki milyonerler 120 milyar dolar biriktirdi

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Ekonomi
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    Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, mayısta, 2017'nin aynı ayına göre 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi. Son bir yılda milyonerlerin toplam döviz birikimi, TL birikimlerini solladı.

    Zenginlik yoksulluk gelir uçurumu
    © Fotoğraf : Pixabay
    2017'de 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

    Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

    Buna göre milyonerlerin hesabında mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar liralık altın, 494 milyar liralık döviz, 442 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor.

    Dolar
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Türkiye'de milyoner sayısı bir yılda 7 bin arttı
    Geçen yılın mayıs sonunda ise milyonerlerin hesabında 3.2 milyar liralık altın, 375 milyar liralık döviz ve 384 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

    Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.

    MİLYONERLERDE KURUMLAR DÖVİZE, BİREYLER ALTINA YÖNELDİ

    Türkiye'de mayıs ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4.2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

    Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 269 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 907 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78.3'ünün gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

    Türk Lirası
    © AA / Arşiv
    '13.000 milyoner Türkiye'yi terk etti'
    Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 299 milyar 603 milyon lira karşılığında döviz mevcut.

    Bu rakam gerçek kişilerde 188 milyar 390 milyon lira, resmi kuruluşlar da 5 milyar 965 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 493 milyar 958 milyon liralık döviz hesabının yüzde 60.7'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

    Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 144 milyar 255 milyon lira, resmi kuruluşlarda 77 milyar 860 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 219 milyar 509 milyon lira olarak dağılıyor.

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    Etiketler:
    Altın, Dolar, Türk lirası, Lira, Milyoner, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye
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