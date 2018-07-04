Türkiye'deki milyonerler 120 milyar dolar biriktirdi

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.
Buna göre milyonerlerin hesabında mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar liralık altın, 494 milyar liralık döviz, 442 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor.
Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.
MİLYONERLERDE KURUMLAR DÖVİZE, BİREYLER ALTINA YÖNELDİ
Türkiye'de mayıs ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4.2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.
Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 269 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 907 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78.3'ünün gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.
Bu rakam gerçek kişilerde 188 milyar 390 milyon lira, resmi kuruluşlar da 5 milyar 965 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 493 milyar 958 milyon liralık döviz hesabının yüzde 60.7'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.
Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 144 milyar 255 milyon lira, resmi kuruluşlarda 77 milyar 860 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 219 milyar 509 milyon lira olarak dağılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)