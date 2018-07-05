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17:59 05 Temmuz 2018
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    Alkol

    Zamlı alkollü içecek fiyatları belli oldu

    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
    Ekonomi
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    Alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 15.5 oranında artırılmasının ardından zamlı içki fiyatları da belli oldu. Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen, 6 ay sonra bir artışın daha yaşanacağını söyledi.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
    gtb.gov.tr
    Bakan Tüfenkci: Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı yeni değil
    Maliye Bakanlığı, üretici fiyat endeksindeki son altı aylık değişimin ortalamasına paralel olarak belirlenen Özel Tüketim Vergisi artışı kapsamında alkollü içeçeklerin ÖTV artışını yüzde 15.5 olarak belirledi.

    Ayrıca torba yasa ile sade, meyveli ve kolalı gazozlar ile alkolsüz biranın da vergileri yüzde 10 oranında artırıldı. Habertürk'ün aktardığına göre, içki fiyatları perakende satış fiyatlarının da yapılan bu zam ile yüzde 2.5-3 civarında artacağı tahmin ediliyor. Bakanlık, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini şubat ayında yüzde 7.1 artırmıştı.

    2018 ÖTV zammı alkol fiyatları: Alkollü içkiler fiyat listesi
    © Fotoğraf : indigodergisi.com
    2018 ÖTV zammı alkol fiyatları: Alkollü içkiler fiyat listesi

    'İÇKİYE 6 AY SONRA YENİ ZAM GELEBİLİR'

    BloombergHT'ye konuşan Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen, ÖTV zammını şöyle değerlendirdi:

    "Alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde bir sabit olan maktu vergi var, bir de alkol oranı tutarına göre belirlenmiş bir vergi tutarı var. Bakanlar Kurulu kararı gereği her altı ayda bir yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar bu asgari vergiye yansıtılır. Bugün açıklanan ÜFE'nin ÖTV'ye yansıtıldığı yüzde 15.5'lik bir zam gelmiş oldu. Bu konuyu, tamamen buradaki enflasyon artışının maktu ÖTV'ye yansıtılmasının tüketiciye dönüşü şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor."

    2018 ÖTV zammı alkol fiyatları: Bira fiyatları
    © Fotoğraf : indigodergisi.com
    2018 ÖTV zammı alkol fiyatları: Bira fiyatları

    Türkmen, söz konusu zammın tüm ÖTV'ye konu mallar için geçerli olmadığını aktardı ve artışın alkollü ürünlere ilişkin yapılan özel bir düzenleme olduğunu söyledi. Türkmen, 6 ay sonra bir artışın daha yaşanacağını vurguladı.

    "Bütçeyi benzin tüketenler, içki tüketenler ve sigara tüketenler finanse ediyor" diyen Türkmen, devletin bir yılda aldığı özel tüketim vergisi tutarının 140 milyar lira olduğunu ifade etti.

    Zam öncesi alkollü içkilerdeki güncel fiyatlar şöyleydi:

    YENİ RAKI FİYATLARI

    35'lik Yeni Rakı (Küçük) Fiyatı 56.00 TL
    50'lik Yeni Rakı Fiyatı 75.00 TL
    70'lik Yeni Rakı (Büyük) Fiyatı 105.00 TL
    100'lük Yeni Rakı Fiyatı 143.00 TL
    150'lik Yeni Rakı Fiyatı 204.00 TL
    35'lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 62.00 TL
    50'lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 84.00 TL
    70'lik Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 116.00 TL
    100'lük Yeni Rakı Yeni Seri Fiyatı 152.00 TL

    35'lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 58.50 TL
    50'lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 78.50 TL
    70'lik Tekirdağ Rakısı Fiyatı 109.50 TL
    100'lük Tekirdağ Rakısı Fiyatı 151.00 TL
    35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 62.50 TL
    70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi Fiyatı 116.50 TL
    35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 75.00 TL
    70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 137.00 TL
    100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi Fiyatı 180.00 TL
    35'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 74.00 TL
    70'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason Fiyatı 135.50 TL
    70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara Fiyatı 168.00 TL

    35'lik Altınbaş Rakı Fiyatı 71.00 TL
    70'lik Altınbaş Rakı Fiyatı 133.00 TL

    35'lik Kulüp Rakı Fiyatı 66.00 TL
    70'lik Kulüp Rakı Fiyatı 124.50 TL

    35'lik İzmir Rakısı Fiyatı 49.00 TL
    50'lik İzmir Rakısı Fiyatı 67.00 TL
    70'lik İzmir Rakısı Fiyatı 92.00 TL
    100'lük İzmir Rakısı Fiyatı 129.00 TL
    35'lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 52.00 TL
    50'lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 70.00 TL
    70'lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 94.00 TL
    100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm Fiyatı 134.00 TL

    35'lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 45.50 TL
    50'lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 63.50 TL
    70'lik Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 89.50 TL
    100'lük Efe Rakı (Klasik) Fiyatı 123.90 TL
    35'lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 55.50 TL
    50'lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 73.90 TL
    70'lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 106.90 TL
    100'lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi Fiyatı 143.90 TL
    35'lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 68.00 TL
    70'lik Efe Rakı Kara Efe Fiyatı 127.00 TL
    35'lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 60.90 TL
    50'lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 80.00 TL
    70'lik Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 111.00 TL
    100'lük Efe Rakı Gold Efe Fiyatı 148.50 TL
    35'lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 70.00 TL
    50'lik Efe Rakı Sarı Zeybek Fiyatı 129.50 TL
    35'lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 69.50 TL
    50'lik Efe Rakı 3 Distile Fiyatı 125.00 TL
    70'lik Efe Organik Rakı Fiyatı 117.50 TL
    70'lik Efe Rakı 5 Yıllık Fiyatı 265.00 TL
    35'lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 58.50 TL
    70'lik Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 107.50 TL
    100'lük Efe Rakı Geleneksel Fiyatı 142.50 TL
    35'lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 62.50 TL
    70'lik Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 112.50 TL
    100'lük Efe Rakı Tek İmbik Fiyatı 149.50 TL

    ZAM ÖNCESİ BİRA FİYATLARI

    30'luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe Fiyatı 4.75 TL
    50'lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe Fiyatı 7.50 TL
    50'lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe Fiyatı 7.50 TL
    33'lük Efes Pilsen Kutu Fiyatı 6.00 TL
    50'lik Efes Pilsen Kutu Fiyatı 7.75 TL
    1 litrelik Efes Pilsen Kutu Fiyatı 14.50 TL
    50'lik Efes Fıçı Kutu Fiyatı 8.00 TL
    50'lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu Fiyatı 8.50 TL
    50'lik Efes Fıçı Depozitosuz Fiyatı 8.00 TL
    50'lik Efes 10 Numara Depozitosuz Fiyatı 8.00 TL
    50'lik Efes Extra Depozitolu Şişe Fiyatı 9.25 TL
    50'lik Efes Extra Kutu Fiyatı 9.50 TL
    50'lik Efes Fıçı Depozitosuz Fiyatı 8.00 TL
    1 litrelik Efes Ekstra Kutu Fiyatı 18.50 TL
    50'lik Efes Malt Depozitolu Şişe Fiyatı 7.00 TL
    50'lik Efes Malt Kutu Fiyatı 7.00 TL
    25'lik Efes Malt Depozitosuz Şişe Fiyatı 4.25 TL
    33'lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 7.50 TL
    33'lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 7.50 TL

    50'lik Bomonti Depozitolu Şişe Fiyatı 7.50 TL
    50'lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe Fiyatı 8.50 TL
    50'lik Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe Fiyatı 9.00 TL

    50'lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe Fiyatı 7.50 TL
    50'lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe Fiyatı 8.00 TL
    50'lik Tuborg Gold Kutu Fiyatı 7.75 TL
    33'lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe Fiyatı 7.75 TL
    33'lük Tuborg Gold Kutu Fiyatı 6.00 TL
    50'lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe Fiyatı 8.00 TL
    50'lik Tuborg Amber Kutu Fiyatı 8.00 TL
    33'lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe Fiyatı 7.00 TL
    50'lik Tuborg Kırmızı Special Kutu Fiyatı 9.50 TL
    50'lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu Fiyatı 6.50 TL

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    Etiketler:
    Alkollü içki, ÖTV, vergi, zam, Maliye Bakanlığı, Türkiye
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