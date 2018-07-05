Türk Telekom'da yönetim, alacaklı bankalara geçiyor

Türk Telekom'dan kredi alacağını tahsil edemeyen bankalar Özel Amaçlı Kurum (SPV) sistemiyle şirketin çoğunluk hissesini devralıyor. Akbank, Garanti ve İş Bankası, Türk Telekom'daki yüzde 55'lik Ojer Telecom hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Lübnanlı Hariri ailesine ait Dubai merkezli Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telecom (Otaş) çatısı altındaki Türk Telekom'a 4.75 milyar dolar kredi sağlayan bankaların şirketi devralmak için SPV ("Special Purpose Vehicle": "Özel Amaçlı Kurum") kurma sürecinde son aşamaya gelindi.

Konu mayıs ayında gündeme gelmiş, bankaların Türk Telekom'un yönetimini üstleneceği haberleri duyulmuştu. Nitekim bu konuda daha somut bir adım SPV kuruluş haberleriyle geldi.

Bloomberg'de yer alan haberde bankaların Otaş'a verdikleri krediyle orantılı olarak SPV'den pay alacağı ifade ediliyor. Uluslararası bankaların ise vergi nedenlerinden dolayı ayrı bir kurum oluşturacakları belirtiliyor.

Ojer Telecom, 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti. Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere karşılık şirketi devralmayı değerlendiriyorlardı.

EN BÜYÜK KREDİTÖRLER: AKBANK, GARANTİ VE İŞ BANKASI

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1.7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.