Türk Telekom'da yönetim, alacaklı bankalara geçiyor

Lübnanlı Hariri ailesine ait Dubai merkezli Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telecom (Otaş) çatısı altındaki Türk Telekom'a 4.75 milyar dolar kredi sağlayan bankaların şirketi devralmak için SPV ("Special Purpose Vehicle": "Özel Amaçlı Kurum") kurma sürecinde son aşamaya gelindi.
Bloomberg'de yer alan haberde bankaların Otaş'a verdikleri krediyle orantılı olarak SPV'den pay alacağı ifade ediliyor. Uluslararası bankaların ise vergi nedenlerinden dolayı ayrı bir kurum oluşturacakları belirtiliyor.
Ojer Telecom, 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti. Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere karşılık şirketi devralmayı değerlendiriyorlardı.
EN BÜYÜK KREDİTÖRLER: AKBANK, GARANTİ VE İŞ BANKASI
Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1.7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.
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