Dolar, yeni kabineyle yükseldi

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesinin ardından dün yeni kabineyi açıkladı.

Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.75 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,57 seviyesinin üzerinde çıktı. Böylece TL'de yüzde 4'e yakın değer kaybı yaşandı. Dolar/TL, saat 23:30 itibariyle 4.7390 seviyesinde yer aldı. Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.

Bugüne bakıldığında dolar gece gördüğü seviyelerden biraz aşağıda seyrediyor. Kur sabah 07.40 itibariyle 4.72 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.55 liradan işlem görüyor.

Yeni kabinede eski Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken önceki dönem ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan'a şu an için herhangi bir görev verilmedi.

Dümy gazetesin aktardığına göre TL'deki değer kaybına da bağlı olarak borsanın da satıcılı açılacağı belirtiliyor. Analistler, açılışta 1.200 — 1.400 puanlık geri çekilme görülebileceğini kaydetti. Gün içerisinde 100 binin üzerine çıkan ancak bu seviyelerde tutunamayan Borsa İstanbul 99.252 puandan günü tamamlamıştı.