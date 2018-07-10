Türk iş dünyasından yeni kabine değerlendirmesi

TÜSİAD: SEFERBERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM
TÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'de yemin ederek yeni 5 yıllık görev süresine başlaması ve ardından açıkladığı yeni kabineyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TÜSİAD, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet döneminde dünyada güçlü bir Türkiye ekonomisi için temennilerini paylaştı. pic.twitter.com/SCbpBLG6D8— TÜSİAD (@TUSIAD) July 10, 2018
"Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: İŞ DÜNYAMIZDAN KİŞİLERİN KABİNEDE YER ALMASI ÖNEMLİ
TİM BAŞKANI GÜLLE: BÜROKRATİK İŞLEMLER HIZ KAZANACAK
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemler hız kazanacak, Hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek" açıklamasında bulundu.
Sn. Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'ın Başkanlığında kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İlk Kabinesinde yer alan Bakanlarımızı tebrik ederim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/5MmWKeLVtu— İsmail Gülle (@ismail_gulle) July 9, 2018
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye'ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim" dedi.
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MÜSİAD: YENİ KABİNE GELECEK HEDEFLERİNİ YÜKSELTECEK
Turizm bakanının sorunları iyi bildiğini kaydeden TÜROB Başkanı Timur Bayındır da "Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.
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