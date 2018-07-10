Türk iş dünyasından yeni kabine değerlendirmesi

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı

Yeni kabinenin dün açıklanmasının ardından gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Önceki gün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ekonomi ile ilgili bakanlık sayısının 3'e indirilmesi ve açıklanan yeni kabinedeki isimler, iş dünyası tarafından pozitif karşılandı. İş dünyası temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda özellikle yapılan hamlelerle bürokrasinin ortadan kalkacağı dile getirildi. Reel sektör ayrıca kendi aralarından çıkan isimlerin bakan olmasının da sorunların daha kolay aşılmasına yardımcı olacağı ümidini taşıyor.

TÜSİAD: SEFERBERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

TÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'de yemin ederek yeni 5 yıllık görev süresine başlaması ve ardından açıkladığı yeni kabineyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜSİAD, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet döneminde dünyada güçlü bir Türkiye ekonomisi için temennilerini paylaştı. pic.twitter.com/SCbpBLG6D8 — TÜSİAD (@TUSIAD) July 10, 2018

​"Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: İŞ DÜNYAMIZDAN KİŞİLERİN KABİNEDE YER ALMASI ÖNEMLİ



© REUTERS / Ümit Bektaş Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ilk mesaj

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinenin önümüzdeki bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin kabinede yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır. İş dünyamızın temsiliyeti karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformlar hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme zamanıdır. Yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TİM BAŞKANI GÜLLE: BÜROKRATİK İŞLEMLER HIZ KAZANACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemler hız kazanacak, Hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek" açıklamasında bulundu.

Sn. Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'ın Başkanlığında kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İlk Kabinesinde yer alan Bakanlarımızı tebrik ederim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/5MmWKeLVtu — İsmail Gülle (@ismail_gulle) July 9, 2018

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye'ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim" dedi.

ATO: REFORM VE DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLADI

© REUTERS / Thomas White Dolar, yeni kabineyle yükseldi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Türkiye'nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

MÜSİAD: YENİ KABİNE GELECEK HEDEFLERİNİ YÜKSELTECEK

© Fotoğraf : Erhan Demirtaş MÜSİAD: Seçimde tüm Türkiye kazanmıştır

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye'nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

Turizm bakanının sorunları iyi bildiğini kaydeden TÜROB Başkanı Timur Bayındır da "Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.