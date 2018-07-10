Rahmi Koç, New York'taki dairesini zararına satıyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un New York'ta yaklaşık 3 yıl önce 18 milyon dolara satın aldığı daireyi, 2 milyon dolar kayıpla satışa çıkardığı belirtildi.

Rahmi Koç'un New York'ta lüks bir rezidansın 35. katında bulunan dairesini 15.9 milyon dolara satışa çıkardığı bildirildi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, dairenin bulunduğu 476 metre yüksekliğindeki '432 Park Avenue' binası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek rezidans binası unvanını taşıyor.

Rahmi Koç New York'taki muhteşem dairesini satıyor https://t.co/KThelRCOrH pic.twitter.com/XiVSQ0mO8J — Hürriyet Gündem (@huryazarlar) July 10, 2018

​Haberde, New York'un en pahalı muhiti olan 57. Cadde'de yer alan binada, aralarında Sabancı ve Eczacıbaşı aileleri olmak üzere Türklere ait 10 daire olduğu belirtiliyor.