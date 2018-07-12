Rusya'yla Türkiye'nin ticaret hacminde belirgin artış

Rusya'nın federal gümrük servisi FTS'nin yayınladığı veriler, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu yılın ocak-mayıs aylarında yüzde 46.2 oranında artarak 11.387 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.

FTS'nin verilere göre ocak-mayıs döneminde Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı ihracat yüzde 44.6 oranında büyüme gösterip 9.731 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatsa 1.6 oranında artış göstererek 1.656 milyar dolar oldu.

Rusya'nın toplam dış ticaret hacmi tablosunda Türkiye'nin payı ise ocak-mayıs aylarında yüzde 4.2. Bu oran geçen senenin aynı dönemindeyse yüzde 3.5'ti.

FTS’nin bir süre önce yayınladığı verilere göre, Türkiye, geçen yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın artan ticaret hacmiyle, bu yılın ilk dört ayında Rusya’nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı konumundaydı.

