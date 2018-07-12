Doğuş Grubu: Garanti hisselerindeki sert düşüşün sebebi biz değiliz

Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nda herhangi bir hisse satışında bulunmadıklarını bildirdi. Grup, banka hisselerinde yüzde 20'ye yakın 'sert bir düşüş' olduğunu bildirirken "Son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür" açıklamasını yaptı.

Salı gününden itibaren Borsa İstanbul’da en çok satılan hisse Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası’nda iki gündür satış 1 milyar lirayı buldu ve bankanın değeri 6 milyar dolara indi.

Bankanın hisselerindeki satışın Doğuş Grubu tarafından yapıldığı iddia edildi. Ancak Doğuş, yaptığı bir açıklama ile iddiayı yalanladı:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan bir kısım paylaşımlarda, T. Garanti Bankası A.Ş. hisselerindeki %20'ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa'daki genel düşüşün sebebinin, Ferit Faik Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapılmakta ve üstelik bu yorumlar, refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlanmaktadır.

© Fotoğraf : Garanti Bankası fotogaleri Doğuş Grubu, Garanti Bankası'ndaki hisselerini satıyor

Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22/03/2017 tarihinde BBVA'ye Garanti Bankası'nın %9,95 oranındaki hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı %0.05'dir ve üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir. Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla, son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür. Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır. Paylaşımların sebebi ve niyeti gayet iyi bilinmekte olduğundan belirtilen bu hususlara bağlı olarak, bunu yapanlar hakkında hukuki ve cezai yönden her türlü takibata başlanılacaktır."

KAYIP YÜZDE 18.7

Hürriyet'in haberine göre işlem hacmi en yüksek hisse olan Garanti Bankası, Borsa İstanbul’da dün yüzde 11.5 düştü. İki günlük kaybı yüzde 18.7’yi bulan bankanın hisselerinde en fazla satış yapan yabancı kurum ise iki gündür 967.3 milyon liralık çıkışıyla dikkat çeken Merrill Lynch oldu. Bankacılık endeksi de yüzde 9.19 düştü. Yoğun satışlarla dikkat çeken diğer üç hisse ise Akbank, Halkbank ve Turkcell oldu.